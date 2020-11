L’app « ArriveCAN » devient obligatoire pour entrer sur le territoire Canadien

Tous les voyageurs admissibles sont dorénavant obligés de fournir des renseignements essentiels avant et après leur arrivée au Canada.

Les voyageurs qui entrent au Canada par voie aérienne ont désormais l’obligation d’utiliser l’app « ArriveCAN » pour fournir numériquement leurs renseignements avant de monter à bord de leur vol : les voyageurs doivent fournir leurs coordonnées et des renseignements sur leur voyage, leur plan de quarantaine (qui doit être préparé avant l’arrivée), ainsi qu’une auto‑évaluation de leurs symptômes de la COVID-19.

À l’arrivée au Canada, les voyageurs doivent être prêts à montrer leur reçu ArriveCAN à un agent des services frontaliers.

Tous les voyageurs, qu’ils arrivent par voie aérienne, terrestre ou maritime, doivent fournir numériquement des renseignements après leur arrivée au Canada. Dans les 48 heures suivant leur entrée au Canada, les voyageurs doivent confirmer qu’ils sont arrivés à leur lieu de quarantaine ou d’isolement et fournir des auto-évaluations quotidiennes de leurs symptômes de la COVID-19 pendant leur période de quarantaine.

Si vous avez encore un téléphone avec fil, c’est donc le moment de changer ! Surtout si vous voyagez dans d’autres pays, puisque cette app est ainsi obligatoire.

ArriveCAN est un outil numérique convivial conçu pour aider les voyageurs à se conformer aux mesures frontalières de manière rapide et sécuritaire. Son utilisation peut également contribuer à accélérer le processus à la frontière et à limiter les contacts avec d’autres personnes.

Il a bien évidemment été mis en place dans le cadre des efforts du Canada pour réduire la propagation de la COVID-19. Rappelons que la frontière terrestre entre le Canada et les USA est fermée (sauf dérogations : professionnels etc) au moins jusqu’au 21 décembre, et la frontière aérienne est en pour sa part ouverte.

Pour plus d’information sur ArriveCAN, pour s’inscrire en ligne ou pour télécharger l’application mobile, visitez Canada.ca/ArriveCAN.

