Frontières des USA et du Canada : les réouvertures sont pour bientôt

Fermées depuis le début de la pandémie de covid-19 mars 2020, les frontières des Etats-Unis et du Canada devraient rouvrir dans les prochaines semaines.

Les raisons de ce maintien des fermetures de frontières n’ont été que vaguement évoquées jusqu’au mois juin, sous le simple vocable de “sécurité”. Depuis une dizaine de jours, aussi bien le Secrétaire d’Etat Blinken que le Premier Ministre Trudeau ont rapidement assuré qu’il fallait être “prudent” avec le “nouveau variant”, ce qui semble donc être la raison du maintien des frontières fermées.

La frontière américaine

Les Etats-Unis n’appliquent pas la réciprocité avec L’Union Européenne qui a pour sa part rouvert ses frontières le 9 juin pour les Américains. Des tensions ont commencé à se faire jour, notamment avec des parlementaires Européens qui s’en sont préoccupés (comme Damien Regnard, sénateur des Français de l’Etranger), jusqu’à ce que la chancelière allemande n’évoque le sujet avec le président Biden hier, jeudi.

Comme le soulignait Franck Bondrille dans une interview qu’il nous a accordé, ni les élus, ni les médias américains ne parlaient depuis l’an passé des frontières fermées, comme s’il n’y avait pas de problème pour les dizaines de millions d’Américains et de “résidents permanents” coupés de leurs familles. La Maison Blanche avait toutefois assuré en juin lancer des commissions d’études sur la réouverture des frontières.

Suite à la visite de la chancelière, Biden a fini par dire hier que : “c’est en cours d’étude (…) nous pourrons répondre à cette question dans les prochains jours“. C’est mieux que rien !!!!

La frontière canadienne

Au Canada, le Premier Ministre a publié un communiqué assurant “autoriser les citoyens américains et les résidents permanents pleinement vaccinés à entrer au Canada à partir de la mi-août dans le cadre de voyages non essentiels”. Pour les autres pays, il faudra attendre encore un peu : “Si le taux de vaccination et les conditions de santé publique continuent d’évoluer positivement, le Canada serait en mesure d’accueillir les voyageurs pleinement vaccinés de tous les pays d’ici début septembre.“

Rappelons qu’il s’agit ici de la frontière terrestre, car la frontière aérienne n’a jamais pour sa part été fermée avec les Etats-Unis. En janvier dernier il était même possible de se rendre au Canada malade de la covid-19 : le pays ne demandait pas même de test aux passagers des avions (alors qu’en Europe ils l’exigeaient depuis huit mois) !!! Puis le gouvernement avait exigé que les Canadiens revenant des Etats-Unis passent trois jours de quarantaine à l’hôtel, pour une somme avoisinant les 2000$. Alors même que les Canadiens revenant fin janvier des Etats-Unis étaient les seuls Canadiens a être vaccinés ! Cette mesure d’hôtel obligatoire a été levée le 5 juillet (pour les vaccinés) mais le gouvernement du Canada a continué depuis lors de maintenir ses politiques de semi-blocages des frontières (“semi” puisque les avions ont continué à transporter les touristes, et qu’il faut aussi compter les professionnels) qui n’ont jamais ralenti ni le virus, ni ses variants.

Pour les Français désirant se rendre en France :

Les résidents permanents Français aux USA et au Canada qui souhaitent se rendre en France peuvent le faire s’ils sont soit vaccinés, soit porteurs d’un test covid négatif réalisés moins de 72 heures avant embarquement. Aux alentours du 20 juillet les Français se rendant en France devraient pouvoir utiliser le “pass sanitaire” (qui ne fait pas l’unanimité) afin de pouvoir se rendre aux spectacles etc…

Pour le retour aux USA ou au Canada, le vaccin ne suffit pas : il faut un test.

Rappelons enfin pour les Français qui habitent aux USA sans carte verte, que la dérogation “NIE” (national interest exeption) est désormais valable 12 mois depuis le jour où elle a été accordée pour la première fois.

