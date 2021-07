Le Canada rouvre sa frontière aux Américains… mais les Canadiens ne sont toujours pas autorisés à venir aux USA par voie terrestre

Le Courrier a déjà écrit nombre d’articles sur l’incohérente politique de fermeture des frontières par le Canada (qui laissait encore rentrer sur son territoire les malades de la covid en janvier dernier !). Depuis mars 2020 les touristes Canadiens peuvent toujours faire des aller-retours en avion avec les Etats-Unis, mais la frontière terrestre est pour sa part fermée. Les touristes étrangers n’avaient plus depuis lors, en revanche, le droit d’aller au Canada. Les réalités économiques rattrapent toutefois le gouvernement Canadien qui vient d’annoncer ce 19 juillet qu’il allait accepter l’entrée des touristes Américains à partir du 9 août, et ceux des autres pays à partir du 7 septembre, à condition qu’il soient pleinement vaccinés, et avec des vaccins reconnus par le Canada, qui sont pour le moment : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson).

Les Mexicains qui utilisent le vaccin russe Sputnik pourraient ainsi ne pas être acceptés. Pour entrer au Canada il faudra détenir la preuve de cette vaccination, à la fois écrite et téléchargée sur l’app “ArriveCanada”.

En revanche le gouvernement canadien ne se soucie pas plus qu’avant de la liberté de circuler de ses propres concitoyens : aucune annonce n’a été faite sur d’éventuelles négociations avec le gouvernement américain (ou d’autres) dans cette perspective d’une réouverture.

Lire aussi nos articles :