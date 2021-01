Gouverneur DeSantis : « Les Snowbirds et non-résidents peuvent se faire vacciner en Floride »

Lundi 4 janvier, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré à des journalistes devant le Jackson Memorial Hospital de Miami qu’il accepterait les Snowbirds (sans préciser la nationalité) : “Vous avez des gens qui vont être ici et ce n’est pas comme si ils venaient juste en vacances pour deux semaines. » C’est la première fois que le gouverneur de Floride se prononçait sur le sujet de la résidence des vaccinés.

Le département de la santé de l’Etat de Floride ne cessait de répéter depuis deux semaines qu’il n’y a pas d’exigence de résidence pour se faire vacciner (encore ici le 5 décembre dans cet article de la télévision CBS dans le Manatee County), car certains établissements médicaux en avaient bel et bien demandé, ce qui avait provoqué des interrogations. Mais le décret du gouverneur sur la vaccination n’exigeait nullement de résider en Floride : simplement d’avoir 65 ans ou plus. Dorénavant, avec cette déclaration du gouverneur, c’est très clair.

En conséquence, dans l’article du Manatee County mentionné ci-dessus, on peut lire que des Floridiens s’inquiètent déjà de devoir faire de la place aux Snowbirds.

Local10, la chaîne de télévision de Miami (affiliée au réseau ABC) va plus loin en titrant le 7 janvier : « Le manque de demande de preuve de résidence en Floride pourrait attirer des touristes de la vaccination au covid-19« .

Ce n’est pas qu’un crainte, ça va effectivement faire venir du monde : le soleil plus le vaccin ça fait deux bonnes raisons de venir en ce moment en Floride ! Mais d’une part le gouverneur a bien précisé qu’un « Snowbird » n’est pas un « touriste » (les Snowbirds sont des résidents à temps partiel), et d’autre part les centres médicaux exigent que les personnes qui se font vacciner soient également présentes pour le rappel trois semaines plus tard. Ce qui exclut les touristes à court terme. Néanmoins Local10 fait réagir les Floridiens de manière un peu xénophobe dans son article à l’encontre des « gens du nord » : « Je sens qu’ils viennent nous voler nos vaccins« , témoigne ainsi une femme. Il faut dire qu’en ce début de campagne de vaccination, il est parfois difficile d’avoir un rendez-vous, mais cela devrait bien évidemment changer dans les jours qui viennent, puisqu’il est prévu que tous les 65+ soient vaccinés au début du mois de février.

Au passage, Local10 confirme bien ces propos du gouverneur DeSantis : les non-résidents peuvent donc réellement se faire vacciner en Floride.

Ainsi, si c’est votre cas, attention : il se pourrait que quelques centres médicaux n’aient pas encore reçu le message et demandent des preuves de résidence. Mais ça devrait très rapidement se régulariser.

Des témoignages de Canadiens qui se sont fait vacciner à Broward sans preuve de résidence :

Voici des témoignages reçus par Le Courrier des Amériques :

Témoignage de Michel Taillefer et Lise Barry reçu le 7 janvier :

Michel Taillefer (74 ans) et son épouse Lise Barry (68 ans), habitants de Terrebonne (QC), se sont fait vacciner le 5 décembre au Central Broward Régional Park de Lauderhill (près de Fort Lauderdale) : « Le plus difficile ça a été de s’inscrire sur le site internet www.browardcovidvaccine.com Les inscriptions sont souvent fermées, mais il faut persévérer et y aller souvent : dimanche vers 6h du matin j’ai réussi à me connecter. C’est assez facile à remplir, même pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. On enregistre son nom, adresse et date de naissance, le jour où on souhaite y aller, et voilà. Ils t’envoient un courriel à imprimer qu’il faut emmener dans le parc. Nous avons réussi à avoir un rendez-vous pour mardi, deux jours plus tard. Là on a attendu deux ou trois heures en avançant doucement : il devait y avoir 200 ou 300 autos avant nous. Tu ne débarques pas : ils vérifient ta pièce d’identité, mais ils ne nous ont pas demandé de preuve de résidence, même si j’en avais apporté une. Et tout est gratuit. Le 26 janvier on aura le rappel… et là on sera vraiment soulagé, mais c’est déjà agréable d’avoir pu avoir le premier vaccin. Nous n’avons pas eu de complication et nous allons peut-être pouvoir bientôt profiter un peu du soleil, car jusqu’à présent on a fait très attention. Mais à Broward on a été plutôt rassuré par le comportement des gens : ils portent le masque et respectent plutôt bien les distances de sécurité. »

Témoignage de Denis Houle reçu le 8 janvier :

« Mon épouse et moi même avons été vacciné mercredi le 6 janvier vers 10 heures le matin. Nous sommes arrivés sur le site coin Sunrise et road 441 vers les 8 heures. Preuve de rendez vous avait été demandée ainsi que la preuve d’âge (passeport ou permis de conduire) et le questionnaire de consentement dûment rempli et signé. Aucune preuve de propriété n’a été demandée. L’infirmière nous a dit qu’elle était heureuse de vacciner ses premiers canadiens (outaouais au québec) la 2e dose se fera le 27 janvier.«

Où se faire vacciner en Floride :

– Le quotidien Miami Herald tient une liste mise à jour pour tout le sud de la Floride. On peut lire l’article gratuitement.

– Pour le comté de Broward on peut s’inscrire ici (apparemment il faut vraiment y aller souvent pour pouvoir trouver une place et s’inscrire) : www.browardcovidvaccine.com

