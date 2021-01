Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux Etats-Unis en février 2021

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour le mois de février 2021 aux Etats-Unis. D’autres titres seront ajoutés dans les jours qui viennent (généralement les productions Netflix sont connues assez tôt, mais pas les autres).

AMAZON PRIME

Le 5 février :

Bliss (film)

Un homme insatisfait (Owen Wilson) et une femme mystérieuse (Salma Hayek) se demandent s’ils vivent dans une réalité simulée, dans ce film de Mike Cahill.

————————————————————————————————–

DISNEY+

Le 19 février :

Flora & Ulysses

Cette comédie familiale est basée sur le livre pour enfants du même nom. Il s’agit des aventures de Flora, 10 ans, fan de comic books, et d’un écureuil qui, justement, a des pouvoirs de super-héros !

APPLE TV+

Le 5 février :

The Snoopy Show (Saison 1)

Comme l’an passé, Snoopy revient pour de nouveaux épisodes sur Apple TV+.

Le 18 février

For All Mankind (saison 2)

Ses aucun doute la meilleure série produite par Apple TV+ lors de son lancement, Pete uchronie se déroule en 1983. Les Américains et les Russes ont chacun créé une base sur la Lune et… la Guerre Froide y devient de plus en plus chaude. C’est vraiment une série haletante et bien réalisée.

Le 26 février :

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Voici un documentaire sur la superstar des préados : l’ascension de celle qui n’a encore aujourd’hui que 17 ans et domine déjà la musique américaine.

NETFLIX ORIGINALS

Le 2 février :

Kid Cosmic (Saison 1)

Une nouvelle série d’animation qui suit un jeune homme rêvant d’avoir des super pouvoirs…. et qui va bel et bien en avoir après être passé entre des pierres cosmiques…

Le 2 février :

Mighty Express (saison 2)

Les créateurs de Paw Patrol reviennent avec une deuxième saison de leur train animé !

Le 3 février :

Firefly Lane (saison 1)

Cette nouvelle série basée sur un roman suit deux amies à travers plusieurs décennies et explore leurs liens indéfectibles…

Le 5 février :

Malcolm & Marie (film)

Alors qu’un cinéaste et sa petite amie rentrent chez eux après la première de son film, des tensions brûlantes et des révélations douloureuses les poussent vers un règlement de compte romantique.

Le 5 février :

Hache (saison 2)

Cette série dramatique espagnole a énormément de fans. Elle se déroule dans les années 1960 alors que Barcelone commence à abriter un important trafic de drogue.

Le 5 février :

Space Sweepers (film)

Les Coréens développent un cinéma très créatif, et Netflix s’en est bien rendu compte. Space Sweepers est une très grosse production. L’histoire : en 2092, les échets spatiaux sont devenus une richesse. L’équipage du vaisseau Victory les récupères. Jusqu’au jour où ils découvrent un robot…. qui va attirer les convoitises.

Le 5 février :

The Yin Yang Master: Dream of Eternity

Lorsqu’un serpent démoniaque se réveille, les Maîtres Yin-Yang doivent résoudre un mystère de meurtre et protéger leurs royaumes d’une sombre conspiration. Un film d’action et d’aventure basé sur un libre chinois.

Le 10 février :

En Passant Pêcho

La bande-annonce dévoilée en janvier est la plus vulgaire de l’histoire du « cinéma » français. Le film devrait être à la hauteur, et c’est une bonne idée que Netflix a eu de montrer ces exploits français au reste du monde. Ceux qui n’ont pas mis les pieds en France depuis 20 ans devraient comprendre un mot sur deux, et le traducteur a réellement fait un exploit, a commencer par le titre qui est devenu en anglais « The Misadventures of Hedi and Cokeman ». L’histoire : « A Paris, deux dealers dysfonctionnels utilisent leurs liens familiaux pour tenter de dynamiser leur petit commerce ».

Le 19 février :

I Care a Lot (film)

Marla (Rosamund Pike) gagne sa vie en volant les personnes âgées. Pour y arriver, elle trompe les juges pour qu’ils la nomment «tutrice légale». Mais, problème pour elle, sa dernière victime se révèle avoir des liens avec un gangster puissant….

Le 19 février :

Tribes of Europa (saison 1)

Nous sommes en 2074 et des tribus européennes sont les survivantes d’un désastre global. Il s’agit d’une nouvelle série allemande de Netflix.

En février :

High-Rise Invasion

Dans cet « animé » japonais, Yuri, une étudiante, se retrouve perdue dans un endroit bizarre où des personnes masquées chassent à l’intérieur de gratte-ciels reliés par des passerelles….

