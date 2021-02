Le « NIW » : un nouveau visa aux Etats-Unis ? Pas tout à fait…

Un bon nombre de lecteurs du Courrier des Amériques ont une curiosité vitale concernant les visas disponibles pour venir, et aussi souvent, pour rester aux Etats-Unis.

Peut-être avez-vous aussi entendu dire des choses sur le visa NIW. Déjà, le nom évoque une autre qualité que les visas typiques des États-Unis, qui sont désignés par une lettre et un chiffre, comme le visa E-2, ou bien le L-1, ou encore le H1-B.

Certains vont se dire, mais “je n’ai jamais entendu parler de ce visa” ! Est-ce que le NIW constitue un nouveau visa ? Est-ce que le NIW constitue un visa ? Par vraiment. En fait, les lettres N – I – W représentent les mots anglais “National Interest Waiver.” Cela rappelle le “Visa Waiver” : le carton vert qu’il y avait à remplir avant d’atterrir aux USA.

Le NIW n’est pas un visa. Le NIW est plutôt une dispense de certaines conditions pour obtenir un visa EB-2, qui est un visa d’immigré, c’est à dire, une variété de “Green Card” ou “Carte Verte” (qu’il ne faut donc pas confondre avec le “carton vert” du Visa Waiver).

Le visa EB-2, de quoi s’agit-il? C’est un visa basé sur une offre d’emploi et normalement il faut un titre d’études supérieures, une capacité exceptionnelle dans le monde des arts, de la science ou des affaires.

Après avoir satisfait cette exigence, on peut demander la « dispense » “NIW” qui vise à mettre à l’écart certaines conditions. L’un des avantages de la “NIW” est qu’il permet à un entrepreneur de demander le visa EB-2 sans publier aucune offre d’emploi.

Ce genre de visa a subi une évolution car il a y eu une décision de droit administratif modifiant les critères servant à trancher la demande de dispense. Désormais, il faut satisfaire trois conditions:

– que le travail proposé par l’entreprise ait une valeur intrinsèque fondamentale et soit d’importance nationale.

Que l’entrepreneur étranger soit déjà bien placé pour avoir du succès sur son marché.

et que, dans l’ensemble, il serait bénéfique aux États-Unis de dispenser le demandeur des conditions de l’offre d’emploi ainsi que le processus de l’examen par le marché de travail, ladite « labor certification ».

Ce ne sont pas des critères faciles à établir, alors le visa EB-5 peut constituer une autre solution pour les créateurs d’entreprises autour du monde afin de trouver des débouchés aux USA.

Pour plus de renseignements sur le visa EB-2 parmi la gamme de visas disponibles aux entrepreneurs internationaux, prenez contact avec :

