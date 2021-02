Terra America : 2 françaises en expédition à la rencontre des autochtones des Amériques

De juin 2021 à janvier 2023 (avec des pauses) Fanny Adam (Docteur en Sciences et passionnée de sport automobile) et sa copilote Maéva Bardy (journaliste reporter d’images) vont emprunter la plus longue route du monde, la Panaméricaine, à bord d’une Citroën Traction Avant, lors d’un voyage de 40 000 km à travers 14 pays, entre Prudhoe Bay (Alaska) et Ushuaïa (Argentine).





Le voyage comprend une immersion au sein de peuples autochtones qu’elles filmeront. Il en résultera une série documentaire en 12 épisodes de 52mn qui sera diffusée par le groupe TF1. Le tout s’inscrit dans l’esprit des grandes expéditions qu’avait organisé André Citroën. Le départ doit être donné en juin et les françaises doivent ainsi traverser les Etats-Unis durant l’été.

www.terramerica.fr

PUBLICITE :