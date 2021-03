Nouvelle-France : un jeu de société qui vient de sortir !

Il s’agit d’un jeu de placements stratégiques, en 3D : un jeu de table qui vous ramène au temps des pionnier et du Québec des années 1700.

Pour gagner la partie, il faut avoir construit les murs d’une église, d’une redoute militaire et d’un moulin, ce qui représente les trois ordres des sociétés traditionnelles (militaire, civil et religieux). Les courts étés limitant le temps de construction, l’intendant de la colonie cherche а faire progresser les travaux sur différents ouvrages avant l’arrivée de l’hiver. Pour faire avancer les chantiers de ces trois bâtisses vous pouvez trouver l’aide de coureurs des bois, et de membres des tribus autochtones, ou bien des « filles du roi » (1). Vous pourrez ainsi devenir un parfait ingénieur, tout en replongeant dans l’histoire de l’Amérique francophone.

Nouvelle-France : un nouveau jeu de société !

Ca a été créé par Jacques-Dominique Landry (designer graphique et enseignant), et c’est édité par Jackbro. C’est bien à partir de 10 ans miniumm. On peut y jouer avec 1 à 4 joueurs. Ca prend environ 45 minutes. Et ça coûte 85$CAN.

