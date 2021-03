En plein sur la plage, à quelques centaines de mètres au nord de la jetée centrale de Deerfield Bach, se trouve un véhicule récréatif un peu âgé, avec un balisage et ruban de plastique rouge tout autour indiquant qu’il est interdit d’y pénétrer. Face au camping car, deux squelettes habillés en pirate sifflent des canettes de bière en profitant de la « million dollars view » sur l’océan turquoise.

Qu’est-ce-que c’est que ce VR sur la plage de Deerfield Beach ?!

A propos de vue, les voisins résidents des condos juste derrière, protestent dans la presse locale d’avoir un véhicule de bonne taille entre leur balcon et la grande bleue.

Problème : c’est Kristina Clothier qui est la propriétaire du camping car… mais aussi de tout ce qu’il y a autour ! Son avocat expliquait il y a un an sur WPBF : « La Ville avait l’habitude d’utiliser ces terrains comme les leurs, et le public les a utilisés dans une certaine mesure, et maintenant les propriétaires privés ont récemment fait valoir leurs droits sur les terres. (…) Je pense qu’elle aimerait le vendre à la ville, mais comme ils ne peuvent pas l’acheter, elle leur interdit de continuer à l’utiliser pour des camps de surf ou d’autres choses« . Apparemment ils n’ont pas l’air de s’être accordés sur le prix, mais Kristina Clothier affirme payer 7000$ d’impôts par an et elle demanderait aux alentours d’un demi-million de dollars pour son terrain.

Elle aurait hérité en 2000 de ces parcelles acquises par son père en 1986. Le coût des parcelles auraient augmenté vers 2016 (et les impôts avec) ; prenant de la valeur à mesure que la ville les achetaient afin d’aménager la plage (et pas en parking !).

Apparemment, il s’agit du domicile principale de Kristina Clothier, et la Ville de Deerfield se retrouve ainsi dans une situation ubuesque telle qu’on imaginait que ça n’existait plus depuis le XXe siècle !