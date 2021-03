Passez votre pub dans Le Guide de la Floride 2021-2022 qui sortira fin juin 2021

Le Guide de la La cinquième édition du Guide de la Floride sortira comme d’habitude fin juin. Ce sera la 5e édition du Guide de la Floride et elle sera distribuée dans le sud de la Floride entre début juillet 2021 et février 2022 (10% sont distribués en juillet et 90% entre novembre et février). Mais, pour être dedans, il faut prendre sa pub avant le 15 juin !

Le Guide de la Floride est le seul guide complet distribué gratuitement, avec toutes les choses à voir et visiter en Floride.

Les publicités sont au même tarif que dans Le Courrier des Amériques / Le Courrier de Floride, à partir de 109$.

Renseignements sur le Guide de la Floride :

Demandez à Grégoire Lainey, responsable commercial du journal, si vous voulez recevoir notre kit média : 561-353-7796 ou greg.lainey.cda@gmail.com

