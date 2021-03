Livre « Mon ami Trump » : l’expérience trumpiste de Philippe d’Anière

Philippe d’Anière est l’un des Français les plus connus des Etats-Unis. Il y a d’une part ceux qui se rappellent du groupe de punk français dont il était batteur entre 1975 et 1982, Starshooter, mais s’il est connu de ce côté-ci de l’Atlantique, c’est surtout parce qu’il est incontournable sur les réseaux sociaux et qu’il a… très légèrement oublié d’avoir la langue dans sa poche !

Avant 2016, si, les fans francophones d’Hillary Clinton étaient pour leur part très présents sur les réseaux, de leur côté les Trumpistes se découvraient alors et étaient beaucoup plus timides que leurs adversaires. Depuis lors ça a bien changé, mais à l’époque Phil’ fut l’un des premiers à dégoupiller les grenades : « Trump représente les gens comme moi, qui travaillent et qui n’ont envie de venir embêter personne. Mais quand on veut nous interdire notre identité, notre histoire, l’histoire de mes grands-parents, déboulonner nos statues, là ça commence à me poser un problème« , dit-il avec en ligne de mire la « cancel culture ».

En Californie, après différentes vies, Phil a désormais une entreprise de restauration de bateaux. Et, depuis 2015, ainsi, il soutient Donald J. Trump, notamment sur Facebook où il a créé un groupe « Les Français libres d’Amérique du Nord ». A chacun de ses posts on s’attend à un incendie… un brasier qui n’attire pas du tout les pompiers, mais plutôt les pyromanes de tout le spectre politique. Dans son « Mon ami Trump », Phil publie ses « meilleurs » (ou « pires » (en fonction de vos idées politiques)) posts depuis la fondation du trumpisme, avec certains des nombreux commentaires enflammés qui les accompagnaient, comprenant les insultes souvent savantes de ses opposants.

Ca a la finesse (assumée) et l’efficacité d’un rouleau compresseur ou d’un Terminator, et ce n’est pas pour rien que Philippe d’Anière conclut la plupart du temps ses posts par un « Hasta la Vista Baby » !

