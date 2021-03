Du nouveau au Norton Museum de West Palm Beach

Depuis son agrandissement, le Norton Museum est devenu l’un des plus grands musées d’art de Floride. Depuis lors, les musées ont tous fermées en raison de vous-savez-quoi, ce qui a brisé un peu l’élan de tous. Mais c’est reparti le Norton a rouvert et pour une année pas comme les autres puisqu’il célèbre en 2021 son 80ème anniversaire. Et la première grande nouvelle, c’est que depuis décembre il y a un nouveau directeur et CEO, et qu’il est Français : Ghislain d’Humieres. Avant d’arriver à ce poste prestigieux, il a été à la tête de plusieurs institutions artistiques aux Etats-Unis : la Colonial Williamsburg Foundation de Williamsburg ou le Speed Art Museum de Louisville…

L’année va être marquée par différentes expositions temporaires. L’une d’entre elles est consacrée à l’histoire du musée. Avant d’aborder les autres, précisons que le Norton est ouvert du vendredi au dimanche.

www.norton.org

Jusqu’au 9 mai :

Expo María Berrío

Voici une belle exposition intitulée : Waiting for the Night to Bloom », des collages colorés réalisés par cette artiste (née à Bogota en 1982).

Jusqu’au 16 mai :

Expo George Cohen

Ellen Stern a récemment donné cinq tableaux de George Cohen, datant du milieu du XXe siècle, quand Cohen était l’un des leaders du courant de la « Chicago Avant-Garde ».

Jusqu’au 12 novembre :

When : une brève histoire des relations entre le temps et la photographie

Des premières photos au XIXe jusqu’à aujourd’hui, les artistes ont usé de leur créativité pour illustrer le temps ! Voici des œuvres regroupées sur ce sujet !

