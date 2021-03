Expos, festivals et choses à faire à Miami (et sud Floride) en Avril 2021

Voici une sélection d’événements à Miami et en sud Floride pour le mois d’avril 2021. Bien entendu, comme il convient de le faire depuis un an : vérifiez que les événement annoncés sont bien maintenus. Et, si vous vous y rendez, respectez les consignes de sécurité émises par les villes et comtés afin de limiter la propagation des virus.

One Night in Miami

La Hampton House de Miami (célèbre cadre du film One Night in Miami, et des événements qui s’y sont déroulés) devait reprendre ses concerts fin mars. Vérifiez ici : www.historichamptonhouse.org

Jusqu’au 29 août :

eL Seed : Collection of Moments

Une expo d’eL Seed explorant les 11 dernières années de la carrière de cet artiste franco-tunisien et ses peintures murales délivrant des messages « peace and love » partout où il le peut. Ca se passe dans la plus prestigieuse galerie de Miami :

Goldman Global Arts Gallery

266 NW 26 Street – Miami, FL, US

www.ggagallery.com/show/ goldman-global-arts-gallery- llc-el-seed-collection-of- movements

Du 1er au 30 avril :

Festival de poésie « O, Miami »

Depuis un an il y a eu beaucoup de « dématérialisation » d’événements, mais pour le traditionnel festival de poésie « O, Miami », ce n’est pas juste un gadget mais cette année « une programmation hautement expérimentale », notamment en faveur des artistes, qui ont besoin de vivre durant cette période « spéciale ». Il y aura toutefois des événements publics a être maintenus.

Entre autres poètes participant : Staceyann Chin, Hanif Abdurraqib, Nate Marshall, Franny Choi, Udonis Haslem.

www.omiami.org

Du 18 mars au 4 avril :

Art Heist Experience

Treize œuvres d’art ont été volées : rejoignez un groupe pour résoudre des énigmes dans différents lieux de Miami afin de les retrouver. Une expérience qui respecte bien évidemment la distanciation sociale.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ en/Tickets/Calendar/2020-2021- Season/Arsht-Center-Presents/ Art-Heist-Experience/

Jusqu’au 11 avril :

Nature’s Superheroes

Retenir son souffle durant plus de deux heures, vivre sans aucune lumière, manger un encas faisant 10 fois son propre poids : ça peut vous sembler des pouvoirs de super-héros. Le Frost Science présente une grande expo sur les créatures les plus extrêmes et bizarres de la nature, capables de faire tout ça !

Frost Science Museum

101 Biscayne Blvd. – Miami, 33132

www.frostscience.org/ exhibition/natures- superheroes/

Tous les jeudis :

Noche Caliente Latin Night

On ne parle pas dans chaque numéro des fêtes pour frimeurs et touristes qui se déroulent sur Ocean Drive, mais bon… ça existe et c’est sympa à faire au moins une fois !

CLEVELANDER HOTEL

1020 Ocean Drive – Miami Beach, FL 33139

www.clevelander.com/ entertainment

Du 1er avril au 28 mai :

Tryst Cabaret at Faena Theater

Chaque jeudi et vendredi, Faena propose dans son propre théâtre des production à l’esprit très « cabaret », avec une touche érotique…

FAENA THEATER

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/tryst-a-lovers- rendezvous

Le 3 avril :

Taste Of So-Flo Food Festival

C’est gratuit, dans le comté de Broward : la date est annoncée… mais pas le lieu ! Vérifiez sur :

www.tasteofsoflo.com

Le 4 avril :

Annual Sankofa Jazz Festival

Sixième Sankofa Fest à partir de 17h, avec Jesse Jones, Jr, Nikki Kidd, Cachita Lopez, et Chris Walker.

THE AFRICAN HERITAGE CENTER

6161 NW 22nd Ave. – Miami, FL 33142

www.ahcacmiami.org/ event/6th-annual-sankofa-jazz- festival/

Du 8 au 10 avril :

Barrett-Jackson Auto Auction

L’une des principales ventes aux enchères de véhicules de Floride.

Expo Center, South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, West Palm Beach, FL 33411

www.barrett-jackson. com/Events/Event/Home/ PalmBeach-2019/4f467e18-43ad- 4583-b3f6-e57ecc1c1e92

Du 9 au 11 avril :

Delray Affair

Arts, artisans, musique, commerce local, ressortent sur la plus célèbre rue de Delray : Atlantic Avenue !

www.delrayaffair.com

Le 10 avril :

JazzAid Live

Suite et fin du JazzAid Live que vous pouvez voir sur place ou en ligne, avec à 20h ce jour-là un concert de The Manhattan Transfer qui jouera des standards du jazz.

PINECREST GARDENS

11000 Red Road – Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens. org/entertainment/performing- arts/jazzaid-live-at-the- banyan-bowl

Du 14 au 29 avril :

Miami Jewish Film Festival

Le festival qui se déroule généralement en janvier a été repoussé en raison de la crise de la covid.

Dans différents cinémas de Miami (vérifiez quand même car le programme n’était pas même présent sur leur site internet).

www. miamijewishfilmfestival.org

Le 17 avril :

40e Seven Mile Bridge Run

Annulée l’an passé, voici enfin la 40e édition de la course sur le plus long des ponts des Florida Keys ! Départ de l’île Marathon !

www.7mbrun.com

Du 17 avril au 9 mai :

The Jungle Book

Chaque samedi et dimanche Mowgli va devoir faire de nouveau face à Shere Khan au théâtre pour enfants !

THE MIRACLE THEATRE

280 Miracle Mile – Coral Gables, FL 33134

www.actorsplayhouse. org/childrens-theatre/

Du 21 avril au 10 octobre :

Michael Richards: Are You Down?

Le musée d’art contemporain propose cette rétrospective de sculptres, dessins et images de l’artiste afro-caribéen Michael Richards décédé le 11 septembre 2001 lors des attentats au WTC où il travaillait.

MOCA

770 NE 125th St. – North Miami, FL 33161

www.mocanomi.org/2020/11/ michael-richards-are-you-down/

Du 22 au 25 avril :

Miami Beach Polo World Cup

La fameuse compétition internationale revient sur le sable de South Beach. On peut regarder gratuitement ou bien s’acheter un siège au cœur de l’action !

2201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.miamipolocup.com

Les 26 et 27 avril :

eMerge Americas

Deux jours de convention sur la tech et les startups des Amériques.

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www.emergeamericas.com

Du 27 avril au 1er mai :

Mile 0 Festival

Les festivals reviennent sur Key West, avec le retour du « Mile Zero » qui doit accueillir des dizaines d’artistes, dont Lucinda Williams, Blackberry Smoke ou encore Randy Rangers Band.

www.mile0fest.com

Le 30 avril et 1er mai :

III Points Festival

Avec entre autres The Strokes, Wu-Tang Clan, Eric Prydz, Kaytranada, Zhu… et des dizaines d’artistes.

MANA WYNWOOD

2217 NW 5th Ave. – Miami, FL 33127

www.iiipoints.com

