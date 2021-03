Elliott Museum : le musée à connaître à Stuart (en Floride) !

Stuart (Martin County) est certainement l’une des plus jolies petites villes de la côte Atlantique, notamment grâce à ses plages, mais elle abrite aussi de bien beaux endroits à visiter. Le Elliott Museum a été créé en 1961 par Harmon Elliott comme un hommage à son père Sterling qui fut toute sa vie un inventeur, notamment en lien avec les transports (vélo, automobile).

La première version du musée fut remplacée en 2012 par un immense bâtiment de verre, toujours près de la plage, avec un restaurant à l’intérieur.

Les expositions rendent hommage aux inventeurs, au passé du Martin County, et bien entendu à l’automobile, avec plusieurs dizaines de modèles anciens exposés dans les halls, mais également, une très astucieuse organisation : 55 autres véhicules sont stockés dans d’immenses étagères, et il suffit de choisir celui qu’on peut voir sur un clavier pour qu’un ascenseur aille le chercher, le descende devant vous et le fasse tourner sur lui même afin que vous puissiez en profiter sous toutes les coutures !! Et quand personne n’appuie sur le bouton, c’est l’ordinateur qui choisit lui même les voitures qu’il souhaite vous montrer !

Il y a bien évidemment des expositions temporaires, ente autres dédiées à l’art !

www.hsmc-fl.com

Courriel : RSteele@elliottmuseum.org

Tél : (772) 225-1961

825 NE Ocean Boulevard – Stuart, FL 34996

