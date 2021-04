Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en Mai 2021

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Mai 2021 aux Etats-Unis (la liste sera allongée à mesure que des nouvelles productions seront portées à notre connaissance).

AMAZON PRIME

Le 14 mai :

The Underground Railroad

Dans une chronologie alternative, le « chemin de fer clandestin », en réalité un réseau d’abolitionnistes, de routes cachées et de refuges qui ont aidé les Afro-Américains asservis à s’échapper vers la liberté au début au milieu des années 1800, est ici un véritable chemin de fer complet avec des ingénieurs, des conducteurs, des voies ferrées, et des tunnels. Cora, une personne noire asservie en Géorgie, rejoint César, un nouveau venu, pour tenter de prendre le train souterrain vers la liberté.

Il s’agit bien entendu de l’adaptation en dix épisodes du roman à succès de Colson Whitehead.

Le 28 mai :

Panic

47 aînés qui viennent d’obtenir leur diplôme participent à un concours qui les amènera à fuir la petite ville dans laquelle ils vivent. Mais après le changement des règles, ils doivent décider à quel point ils sont prêts à risquer de quitter leur ville natale.

Le 21 mai :

Pink : All I know so far

Un documentaire sur la chanteuse Pink.

Le 28 mai :

Parot

Après l’annulation de la doctrine de Parot en Espagne en 2013, plus de 100 immigrés prisonniers ont été libérés. Cependant, au fil des jours, ils se font assassiner Alors la policière Isabel Mora tente par tous les moyens d’attraper le meurtrier. Dix épisodes.

DISNEY+

Le 4 mai :

Star Wars: The Bad Batch (episode 1)

Si vous n’avez pas encore fait une indigestion des Star Wars à la sauce Disney, le 4 mai (may the fourth) (be with you) une nouvelle série animée arrive : The Bad Batch, qui est le prolongement de The Clone Wars.

Le 28 mai :

Cruella (premier access)

Le nouveau Cruella de Disney sort en salles, mais aussi en « premier access » sur Disney+, c’est à dire un surplus d’abonnement.

NETLIX ORIGINALS

Le 7 mai :

Jupiter’s Legacy

Le cinéma avait vraiment besoin de nouveaux super-héros, c’est une évidence, et donc Netflix y a comblé. Cette fois c’est une famille, dont la première génération a protégé le monde avec succès pendant un siècle. Maintenant ce sont leurs enfants qui doivent prendre le relai.

Le 12 mai :

The Upshaws

Une nouvelle sitcom sur une famille d’Indianapolis.

Le 12 mai :

Oxygen

Ahhhh voilà la production française du mois ! D’ailleurs, le titre original est « O2 ». Il s’agit ici d’un film d’Alexandre Aja avec rien de moins que Mélanie Laurent et Mathieu Amalric. L’histoire : « une jeune femme se réveille seule dans une capsule cryogénique. Elle ne sait plus qui elle est, ni comment elle a pu finir enfermée dans un coffre de la taille d’un cercueil. Tandis qu’elle commence à manquer d’oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar. »

Le 14 mai :

Ferry (film)

Il s’agit d’un spin-off de la série Belge Undercover, dont on avait vraiment apprécié la première saison en 2019, mais pas la seconde (2020) qui comprenait trop d’épisodes pour une si petite histoire. Espérons que « Ferry » (du nom du trafiquant de drogue de la série) soit à la hauteur !

Le 14 mai :

Selena: The Series

La suite du biopic sur la chanteuse texane assassinée, Selena Quintanilla.

Le 14 mai :

The Woman in the Window

Une femme vivant à New-York est témoin de violences dérangeantes. C’est avec Amy Adams et Gary Oldman.

Le 19 mai :

Who Killed Sara? (saison 2)

La première saison dévoilée en mars a vraiment été très populaire. Ca se passe au Mexique où Alex Guzmán essaye de découvrir les plus sombres secrets de la famille Lazcano.

Le 20 mai :

Special (Saison 2)

Special est une sitcom sur un homme gay atteint de paralysie cérébrale.

Le 21 mai :

Army of the Dead

Ce film de Zack Snyder suit un groupe de mercenaires qui cherchent à effectuer un braquage pendant l’apocalypse zombie à Las Vegas.

Le 21 mai :

Jurassic World Camp Cretaceous (saison 3)

On ne change pas une franchise qui gagne : voici une nouvelle saison de la version animée de Jurassic Park.

Le 26 mai :

The Divine Ponytail

Biopic italien du footballeur international (non-moins italien) Roberto Baggio.

Le 27 mai :

Eden (saison 1)

Dans un millier d’années, il n’y a plus que des robots sur la Terre. Quand, soudain, leur monde est perturbé par l’arrivée d’une petite fille qui entre en ville.

Le 28 mai :

Lucifer (Saison 5B)

Ca devait être la saison six de ce rendez-vous avec le diable, mais finalement il y en aura une de plus, et c’est donc ici considéré comme la seconde partie de la saison 5.

Le 28 mai :

The Kominsky Method (saison 3)

Michael Douglas est de retour pour cette ultime saison de Kominsky Method.

