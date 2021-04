Les Sorties Cinéma du mois de Mai 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

C’est reparti : la liste des films à sortir en salle se rallonge par rapport aux derniers mois. Attention, il y a du bouleversement dans le monde du cinéma, et certains films sortent sur HBO ou Amazon en même temps (ou un peu décalé) qu’en salles. Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en mai 2021.

Le 7 mai :

Wrath of man

L’intrigue suit H, un personnage froid et mystérieux travaillant dans une société de transport de fonds chargée de déplacer des centaines de millions de dollars dans Los Angeles chaque semaine.

Un film de Guy Ritchie avec Jason Statham, Niamh Algar, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett

Le 7 mai :

Silent Life

La mystérieuse Lady in Black prétendant être le dernier amour du sex-symbol Rudolph Valentino, décède dans son appartement hollywoodien. Le seul contact trouvé par le détective est la carte de visite du jeune cinéaste Paul Harts. Tout en répondant aux questions de l’enquêteur, Paul nous amène six mois plus tôt au cimetière Hollywood Forever lorsqu’il a rencontré Lady in Black pour la première fois et l’a convaincue de révéler son secret devant la caméra.

Un film de ladislav Kozlov avec Sherilyn Fenn, Isabella Rossellini, Franco Nero, Terry Moore

Le 7 mai :

Mainstream

Dans ce récit édifiant, trois personnes luttent pour préserver leur identité alors qu’elles forment un triangle amoureux excentrique au sein de l’ère Internet en évolution très rapide.

Un film de Gia Coppola avec Maya Hawke, Andrew Garfield, Kalena Yiaueki, Nat Wolff.

Le 14 mai :

Spiral

Un cerveau criminel déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw.

Un film de Darren Lynn Bousman avec Chris Rock, Samuel L. Jackson, Morgan David Jones, Ali Johnson

Le 14 mai :

Those Who Wish Me Dead

Un adolescent témoin d’un meurtre se retrouve poursuivi par des jumeaux assassins dans la nature sauvage du Montana avec un expert en survie chargé de le protéger – et un feu de forêt menaçant de tous les consumer.

Un film de Taylor Sheridan avec Angelina Jolie, Jon Bernthal, Nicholas Hoult, Aidan Gillen

Le 14 mai :

The Killing of Two Lovers

David essaie désespérément de garder sa famille (de six personnes) ensemble pendant une séparation d’avec sa femme. Ils sont tous les deux d’accord pour voir d’autres personnes, mais David a du mal à admettre la nouvelle relation de sa femme.

Un film de Robert Machoian avec Chris Coy, Clayne Crawford

Le 14 mai :

The Man in the Hat

L’Homme au chapeau parcourt la France dans une Fiat 500 accompagné d’une photographie encadrée d’une inconnue. Il est poursuivi par cinq hommes en colère dans une Citroën Dyane. Pourquoi le poursuivent-ils?

Un film de John-Paul Davidson et Stephen Warbeck avec Ciarán Hinds, Stephen Dillane, Sasha Hails, Maïwenn.

Le 14 mai :

Finding You

Finley, une talentueuse violoniste en herbe, rencontre Beckett, jeune star de cinéma, sur le chemin de son programme d’un semestre universitaire à l’étranger dans un petit village côtier d’Irlande. Une romance inattendue émerge alors que l’idole Beckett mène Finley, un peu plus tendue, dans une découverte aventureuse, jusqu’à ce que les pressions de la célébrité se mettent en travers.

Un film de Brian Baugh avec Katherine McNamara, Vanessa Redgrave, Tom Everett Scott, Saoirse-Monica Jackson

Le 21 mai :

Four Good Days

Une mère aide sa fille à travailler pendant quatre jours cruciaux de rétablissement de la toxicomanie.

Un film de Rodrigo García avec Mila Kunis, Glenn Close, Stephen Root, Carla Gallo

Le 21 mai :

Starbright

Une jeune orpheline échappe aux réalités de sa vie en fantasmant sur un monde de contes de fées puis… en y entrant !

Un film de Francesco Lucente avec Ted Levine, John Rhys-Davies, Elisabeth Röhm, Diego Boneta

Le 21 mai :

Dream Horse

Dream Alliance est un cheval de course improbable, élevé par la barman galloise d’une petite ville, Jan Vokes. Sans expérience, Jan convainc ses voisins de contribuer pour aider à élever Dream, dans l’espoir qu’il puisse rivaliser avec les élites de la course.

Un film de Euros Lyn avec Toni Collette, Damian Lewis, Siân Phillips, Owen Teale.

Le 21 mai :

Zone 414

Situé dans un futur proche, dans une colonie de robots humanoïdes à la pointe de la technologie. David, un détective privé, fait équipe avec Jane, une IA très avancée et consciente d’elle-même, afin de retrouver une fille disparue. Se déplaçant à travers la dangereuse jungle de fer, ils reconstituent rapidement le mystère, découvrant un crime qui les amène à remettre en question les origines de la zone 414 et le véritable but de la «Cité des robots».

Un film de Andrew Baird avec Travis Fimmel, Guy Pearce, Ned Dennehy, Colin Salmon.

Le 21 mai :

The Dry

Aaron Falk retourne dans sa ville natale frappée par la sécheresse pour assister à des funérailles tragiques. Mais son retour ouvre une blessure vieille de plusieurs décennies – la mort non résolue d’une adolescente.

Un film de Robert Connolly avec Eric Bana, Genevieve O’Reilly, Keir O’Donnell, Bruce Spence

Le 28 mai :

Cruella

Un préquel long métrage sur la jeune Cruella de Vil !

Un film de Craig Gillespie avec Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson, Paul Walter Hauser.

Le 28 mai :

A Quiet Place 2

Suite aux événements dans sa maison, la famille Abbott fait maintenant face aux terreurs du monde extérieur. Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent compte que les créatures ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du « chemin de sable ».

Un film de John Krasinski avec Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Noah Jupe.

