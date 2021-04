Madame Claude (Netflix) : un film à voir pour la nostalgie des années 1970

A propos de nostalgie, certaines filles qui sont passées par les chambres parisiennes de Fernande Grudet, dite « Madame Claude », n’en ont pas forcément un bon souvenir. Certes, « elles étaient mieux là que dans la rue », mais il ne faut pas non plus jeter trop de paillettes sur la prostitution, ça n’a jamais été un amusement. Le film ne montre pas cette misère, mais il ne cache tout de même pas les flirts de Claude avec le banditisme.

Le tout n’est pas désagréable, à part la deuxième heure durant laquelle on arrive à lire ses emails sur son téléphone intelligent tout en suivant « l’intrigue » (si on peut appeler ça comme ça). On se laisser porter, et rapporter dans le Paris des années 1970, ça c’est toujours un grand plaisir.

Benjamin Bioley a un petit rôle de policier, mais il est assez convainquant. Peut-être a-t-il du talent, finalement. S’il veut apprendre à écrire des chansons il pourrait par exemple s’inspirer du regretté Jean Yanne quand il chantait « Rouvrez les Maisons » ! Dieu lui pardonne (tout comme à Fernande Grudet) : leur époque ne peut qu’inspirer la nostalgie !

PUBLICITE :