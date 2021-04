Expos, concerts, fêtes et festivals à Miami et en Floride durant le mois de Mai 2021

Voici une sélection d’événements à Miami et en sud Floride pour le mois de mai 2021. Bien entendu, comme il convient de le faire depuis un an : vérifiez que les événement annoncés sont bien maintenus. Et, si vous vous y rendez, respectez les consignes de sécurité émises par les villes et comtés afin de limiter la propagation des virus.

Articles en plus :

En plus du programme suivant, pour le mois de mai retrouvez nos articles spéciaux sur :

– Voir la marche des Tortues sur les plages de Floride

– Les fêtes durant le Mois du Drapeau Haïtien

– Le Miami Air and Sea Show

– Superblue : pour une surprenante immersion dans l’art à Miami !

Concerts en mai

Les concerts reprennent doucement, sauf dans l’extrême sud de la Floride. En mai les fans de blues pourront écouter et voir Buddy Guy le 11 mai au Plaza Live d’Orlando. La chanteuse country Maren Morris viendra à Jacksonville le 14, mais elle n’oubliera pas de se rendre un peu plus « in the middle » de la Floride, en l’occurence à Boca Raton le 15 mai.

Foreigner viendra jouer le 20 à Orlando, et les 22 et 23 à Clearwater.

En mai :

Exposition Fairyland

Des fées, des Gobelins et des champignons géants : entrez dans un monde où les artistes recréent le Pays des Merveilles. Des œuvres rassemblées à la :

Mindy Solomon Gallery

848 NW 22 Street – Miami, FL 33127

www.mindysolomon.com/ exhibition/fairyland/

En mai :

SoundScape Cinema Series

C’est le dernier mois de la saison pour les films gratuits en plein air sur le mur du NWC (après on entre dans la saison des pluies !), avec ainsi :

– Le 5 mai : Cunningham (2019)

– Le 12 mai : Roman Holiday (1953)

– Le 19 mai : Pavarotti (2019)

– Le 26 mai : Avengers: End Game (2019)

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/wallcast-concerts-and- park-events/

Chaque semaine :

Activités au Lowe Art Museum

Il y a différents programmes interactifs offerts par ce beau musée de Miami. « The Art of Mindfulness » se déroule chaque mardi à 11h via Zoom. Les participants sont guidés à travers une œuvre d’art durant 30 minutes qui sont alors suivies par 10 minutes de réflection et questions-réponses.

Le vendredi à 11h, il y a aussi « Coffee, Tea, What Do You See? » qui vous permet là aussi de prendre le petit-déjeuner avec les experts du musée !

www.lowe.miami.edu

Du 28 avril au 2 mai :

Spring Thunder Beach Motorcycle Rally

C’est à Panama City Beach que ça se passe comme chaque année :

www.thunderbeachproductions. com

Du 30 avril au 3 mai :

65th Billy Bowlegs Pirate Festival

Le terrible Pirate Festival revient un peu en avance sur la saison afin de célébrer Billy Bowlegs pour la 65e année !

www.fwbchamber.org/

Chaque dimanche :

Yoga sur le toit du Novotel

Ca se passe en plein cœur de Brickell : le dimanche à midi le Novotel offre des sessions de yoga à 10$ sur son rooftop :

NOVOTEL MIAMI

1500 SW 1st Ave. – Miami, FL 33129

www.eventbrite.com/e/ rooftop-yoga-tickets- 128041129465?

Durant le mois de mai :

Un voyage pour débutant en huiles essentielles

Chaque lundi à 19H et samedi à 10h30, un atelier gratuit vous est proposé pour apprendre comment débuter avec les huiles essentielles. Ca dure une heure et c’est au :

HILTON MIAMI DOWNTOWN

1601 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

(305) 374-0000

www.eventbrite.com/e/ getting-started-with- essential-oils-miami-tickets- 132149447555?

En mai :

Ambiance au Clevelander

Le célèbre hôtel d’Ocean Drive a dû fermer ses portes durant le Spring Break avant même que le couvre-feu soit instaurer, car c’était un peu le chaos partout en mars. Les événements reprennent néanmoins, avec par exemple des « Sunset Sessions » sur le rooftop le vendredi et le samedi entre 18h et 23h, dans la plus folle des ambiances de South Beach. Chaque lundi il y a aussi le Rockstar Karaoke pour ceux qui ont du coffre !

CLEVELANDER HOTEL

1020 Ocean Drive – Miami Beach, FL 33139

(786) 287-8080

www.eventbrite.com/e/ sunset-sessions-on-c-level- rooftop-tickets-144281916095

Jusqu’au 9 mai :

The Jungle Book

La jungle se réveille chaque samedi et dimanche, avec ce spectacle pour toute la famille à la :

ACTORS’ PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE

280 Miracle Mile – Coral Gables, FL 33134

www.actorsplayhouse. org/childrens-theatre/

Jusqu’au 13 mai 2021:

Short Plays by City Theatre

Des performances live sous les étoiles avec des acteurs de Miami pour des courtes représentations mais intenses en provocation !

Ca se passe sur le Plaza de :

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ Boletos/Calendar/2020-2021- Season/Live-on-the-Plaza/Live- on-the-Plaza-City-Theatres- Shorts-Outside-the-Box/

Le 1er mai :

Festival Siempre Flamenco, Live on the Plaza

Cette année vous pourrez voir le guitariste Adam del Monte ou encore le chanteur espagnol Jose Cortes, pour la première fois en sud Floride, et d’autres encore dont ls performances seront en extérieur, avec distanciation sociale pour le public.

ADRIENNE ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ en/Tickets/Calendar/2020-2021- Season/Live-on-the-Plaza/ Festival-Siempre-Flamenco/

Le 1er mai :

John Housley à Naples

Le guitariste se produira en public à 19h au :

Cambier Park

755 8th Ave S – Naples, FL 34102

www.paradisecoast.com/ event/john-housley-flamenco- nuevo-guitar/6922

Du 5 au 9 mai :

Key West Songwriters Festival

Quelqu’un a rallumé la lumière à Key West ! C’est reparti pour la fête dans la capitale des Keys, avec le 26e anniversaire du Songriters Festival. Les têtes d’affiche seront Lee Brice, Brandy Clark, Lori McKenna, Robert Randolph.

www.keywestsongwritersfestival. com/

Du 7 au 23 mai :

South Florida Fair

Il y a eu une « mini-foire » en janvier, et cette fois-ci c’est une version « normale » qui est organisée au mois de mai avec des centaines d’attractions, des dizaines de concerts etc… Le thème de cette année est le 50e anniversaire de la journée de la Terre.

South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, West Palm Beach, FL 33421

www.southfloridafair. com/

Les 7 et 8 mai :

Mozart et Schubert à Naples

Deux soirées avec le Naples Philharmonic et Nancy Zhou au violon: Jennifer Higdon Breeze Serenade from Dance Card Mozart Violin Concerto No. 5, « Turkish » Schubert Symphony No. 6. Ce sera 20h sur la scène de :

Artis-Naples

5833 Pelican Bay Blvd. – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org/ events/classics-4

Du 7 au 9 mai :

Rolling Up Festival

Le festival géant de hip-hop était initialement reporté au mois de février, et maintenant il est décalé au mois de mai : vérifiez bien qu’il ait effectivement lieu, sur :

www.rollingloud.com

Les 8 et 9 mai :

Fort Lauderdale Air Show

Il est possible de voir le show gratuitement (même si généralement les prix des parkings près de la plage sont augmentés), mais pour être dans la partie centrale, la « drop zone » (au niveau du Birch State Park), il en coûte 49,75$ (24$ pour les enfants de 6 à 12 ans). Il y a de fortes réductions sur internet pour les « early birds ». Et on peut aussi s’y rendre en bateau !

Vous pourrez voir les Blue Angels de la US Navy, les F-16 Viper, les Skytypers de Geico, des commandos parachutistes, les ailes volantes de Red Bull et bien d’autres !

www.fortlauderdaleairshow. com

Du 20 au 23 mai :

South Beach Wine & Food Festival

C’est le 20e anniversaire du SoBeWFF, et s’il sera jalonné de « protocoles covid », il n’empêchera personne de venir se régaler des vins et mets lors de dizaines d’événements impliquant grand cuisiniers, sommeliers et mixologistes, sans oublier les soirées inoubliables dont SoBe a le secret !

Ca se passe un peu partout au sud de Miami Beach.

www.sobewff.org

Du 21 au 23 mai :

Cuba Nostalgia

Tout, tout, tout sur Cuba, vous sera présenté au :

Miami-Dade County Fair & Exposition, Inc.

10901 SW 24th St, Miami, FL 33165

www.cubanostalgia.org

Les 27 et 28 mai :

Patriotic Pops Concert

Comme chaque année, Naples Philharmonic et Naples Philharmonic Chorus célèbrent la musique de l’Amérique ! Ce sera à 20h à :

Artis-Naples

5833 Pelican Bay Blvd. – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org/ events/patriotic-pops-2021

Du 27 au 31 mai

Sizzle Miami

Cinq jours d’évènements (LGBT) dans différents lieux de Miami.

www.sizzlemiami.com

Du 28 au 31 mai :

Home Design & Remodeling Show

Comme son nom l’indique, c’est un salon de la maison, et qui se déroule au :

Palm Beach County

Convention Center

650 Okeechobee Blvd., West Palm Beach, FL 33401

Du 28 au 31 mai :

Orlando Carnival Downtown

Son nom laisse peu de place aux devinettes : il s’agit du carnaval d’Orlando, qui se déroule au

Camping World Stadium

www. orlandocarnivaldowntown.com

Le 30 mai :

Sleeping Beauty (Naples)

Naples Ballet présente The Sleeping Beauty avec des danseurs professionnels se joignant à ceux de Naples Ballet. Une représentation à 14h et une seconde à 17h à :

Artis-Naples

5833 Pelican Bay Blvd. – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org/ events/naples-ballet.2

Les 29 et 30 mai :

Sunset Music Festival

Festival géant avec en tête d’affiche Green Velvet, Info, Jack Beats, Midnight Tyrannosaurus, Riot Ten.

Raymond James Stadium North Lot · Tampa, FL, US

www.smftampa.com

Sunset Music Festival Sunset Music Festival Sunset Music Festival Sunset Music Festival Sunset Music Festival

PUBLICITE :