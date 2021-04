Memorial Day 2021 à Miami Beach : une journée d’hommage à la plage pour admirer la technologie et le savoir-faire de l’armée américaine

Pour le week-end de Memorial Day 2021 Miami Beach organise le long de ses plages en partenariat avec Hyundai Motor America, un impressionnant spectacle militaire aérien et maritime : The National Salute to America’s Heroes – Hyundai Air & Sea Show. www.USAsalute.com

Organise depuis 2017, l’idée de cet évènement est de redonner à Memorial Day, souvent l’occasion par le passé d’immenses rassemblements festifs et de débordements de foule sur Ocean Drive, sa véritable signification d’hommage aux militaires américains morts au combat toutes guerres confondues, à l’instar de l’hommage national français le 11 novembre des commémorations de tous les morts pour la France.

Lors du Salut aux Héros Américain le public peut découvrir et admirer la technologie de pointe et l’équipement sophistiqué des 5 branches de l’armée américaine et des US Coast Guard, les gardes cotes, au travers de démonstrations époustouflantes de leur savoir-faire sur terre, sur mer et dans les airs.

US Coast Guard Air Sea Rescue Demonstration Photo courtesy of VKLancaster © Photo courtesy of VKLancaster © USCG Captain Jo-Ann F Burdian Photo courtesy of VKLancaster © US Navy Blue Angels Photo courtesy of VKLancaster © Photo courtesy of VKLancaster ©

La Floride est un lieu privilégié d’exercice des forces militaires américaines avec, entre autre sur son sol, la présence du US Southern Command-SOUTHCOM basé à Doral, centre de commande de toute la zone sud des USA qui assure la défense du territoire et la coopération avec 32 nations (19 en Amérique latine et 13 dans les Caraïbes) dont la France, en collaboration avec le Special Operations Command South-SOCSOUTH sur la base aérienne de la ville de Homestead, et localisé à Key West le Joint Interagency Taskforce-JIATF en charge de la coordination des opérations de lutte contre le trafic de drogue dans les Caraïbes, le Golf de Mexico et une partie du Pacifique.

Basée à Miami, la 7eme division des Us Coast Guard-USCG protègent un total cumule (baies et caps compris) de 13600 km dont 1930 km de littoral côtier comprenant les Etats de Floride, Georgia, Caroline du Sud, Porto Rico et les Iles Vierges ; une des plus importantes réserves navales située juste à l’entrée de la station balnéaire est dirigée par la Capitaine Jo-Ann F Burdian.

V-22 Osprey Photo courtesy of VKLancaster © US Army Black Daggers Special Ops Photo courtesy of VKLancaster © Photo courtesy of VKLancaster © US Customs Border Protection Drug Interdiction Demonstration Photo courtesy of VKLancaster © “Our city loves this event,” Dan Gelber Maire de Miami Beach Photo courtesy of VKLancaster ©

Deux des moments forts du spectacle sont le parachutage d’unité d’élite telles que les secouristes en mer des USCG Air Sea Rescue, le service des Douanes US Customs Interdiction, les US Army Black Daggers Special Ops ou encore l’unité spéciale SEAL, et le survol aérien incroyable à quelques mètres des spectateurs des avions de l’ US Air Force et de l’US Navy dont les F-15 Eagle, F-22 Raptor, C-130 Hercule, V-22 Osprey, F-35 Lightning II et l’indétectable B-2 Spirit Stealth Bomber construit a seulement 22 exemplaires pour un coup de 2 milliards de dollars chaque avion.

Également très attendu l’escadron des US Navy Flight Demonstration Blue Angels, créée en 1946 quinze ans après la Patrouille de France dont il s’inspire, qui effectue des acrobaties d’agilité vertigineuses aux commandes de F/A-18 Super Hornet.

Des présentations actives des équipements militaires dans le Village déployé sur la plage de South Beach, une course de bateau offshore, un concert avec feu d’artifice, le parachutage de nuit de l’US Army Golden Knights sont autant de moments forts applaudis tous les ans par le public.

Veronika Pozmentier

