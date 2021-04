Les infos en bref du Courrier des Amériques pour le mois de Mai 2021

Voici quelques infos importantes sur la vie aux Etats-Unis pour ce mois de Mai 2021. La deuxième partie de ces infos est consacrée à la Floride.

47% des Américains affiliés à une église, mosquée ou synagogue

Et c’est la première fois depuis que Gallup réalise se sondage que le nombre est en dessous de la majorité. EN 1937, 76% des Américains étaient affiliés. Par exemple, 58% des personnes se déclarant « catholiques » ont une paroisse attitrée.

Quatre fois plus d’aigles américains

C’est la bonne nouvelle de la US Fish & Wildlife : en dix ans la population de « bald eagles », le fameux aigle à tête blanche symbole des Etats-Unis, a été multipliée par quatre. Il y en a désormais plus de 316700.

Gouvernement et environnement

Interrogé par Rolling Stones Magazine sur la manière dont il définirait la manière dont la planète pense les enjeux climatique John Kerry n’apporte pas encore de réponses claires. Il agissait surtout en avril pour se doter d’un budget adapté à l’enjeu. Pour lui le moment est « Plus urgent. Et peut-être plus compréhensible par plus de gens à plus d’endroits. J’ai le sentiment que beaucoup plus de pays, beaucoup plus de dirigeants, beaucoup plus d’entités du secteur privé se sont saisis de la question qu’auparavant, et si nous pouvons aider à organiser cela et mobiliser les énergies dans la bonne direction, nous pouvons faire quelque chose d’important. »

Biden a toutefois dévoilé fin mars des parties chiffrées précises (ont on reparlera) qui devraient être mises en œuvre rapidement, dont 174 milliards, par exemple, doivent être consacrées à la promotion des véhicules électriques et à la mise en place de nouvelles bornes de recharge à travers tout le pays, mais aussi une mise à niveau du système ferroviaire, par exemple.

Véhicules électriques

BMW prévois de doubler ses ventes de véhicules électriques en 2021. General Motors a déclaré qu’il ne vendrait plus que ça à partir de 2035. Les analystes de la Deutsche Bank pensent que Volkswagen pourrait vendre plus de véhicules électriques que Tesla dès l’an prochain. Le tournant est annoncé depuis très longtemps, mais il pourrait bien cette fois être en vue…

« Redonner les parcs nationaux aux tribus »

C’est affirmé sur la couverture du magasine The Atlantic du mois de mai. L’article est signé par David Treuer (qui est de mère indienne et a grandi dans une réserve). Il rappelle la dépossession des terres, les massacres commis à Yellowstone ou Yosemite. Treuer postule que, économiquement, « nous (les tribus) sommes – pour citer les mots du Chief Justice John Marshall – des « nations intérieures dépendantes », et en conséquence nous vivons dans de constantes tensions. » Et la piste de David Treuer pour éviter cette dépendance est donc de redonner aux tribus les plus beaux espaces américains.

Dans tous les cas, avant même les « droits de propriété » sur ces parcs, les autorités américaines y voient en priorité la nécessité d’une gestion scientifique : le pays doit affronter d’importants enjeux écologiques et fera toujours très attention à ses plus beaux parcs !

« California Leaving »

C’est le titre choc en avril sur la couverture de la plus célèbre revue conservatrice américaine, The National Review : « Le Golden State et les malaises dont il s’auto-accuse ».

En voici le postulat : « La Californie est un gâchis économique, fiscal, social, éducatif et culturel, mais dans chaque catégorie il existe suffisamment d’options pour adoucir (d’une manière ou d’une autre) les réalités (statistiques) de ce qui se passe dans le Golden State. Mais il y a une réalité fondamentale et objective qu’il est impossible de dissiper: les gens partent en masse. » Et ça s’accélère rapidement depuis le début de la pandémie.

250 nouvelles liaisons aériennes internes aux Etats-Unis

En ce début d’année et avant la fin du mois de mai, 250 nouvelles lignes doivent être lancées dans le ciel des Etats-Unis. si les compagnies aériennes américaines ont dû drastiquement réduire leurs flux, elles se sont recentréess sur le national. Il faut dire qu’il y a de la demande pour partir en vacances dans tous les endroits touristiques, des Rocheuses jusqu’à Key West, en lieu et place des voyages à l’étranger.

EN FLORIDE

Miami Accueil – 25 mai : Café rencontre

C’est ouvert au public, ça se déroule chez un membre en extérieur, et ce sera le dernier café-rencontre de la saison, avant la garden-party de rentrée du 23 septembre à la résidence consulaire. Il y aura peut-être aussi une fête à l’automne pour les 25 ans de l’association ! www.miami-accueil.org

Arnaud Mimran mis en examen pour l’assassinat de Claude Dray, son ex-beau-père

L’ex-courtier parisien Arnaud Mimran (49 ans actuellement) qui termine de purger une peine de prison dans l’affaire de « l’escroquerie à la taxe carbone », vient d’être mis en examen pour le meurtre en 2010 de son complice dans cette affaire, Samy Souied, et pour l’assassinat de Claude Dray en 2011 dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Scène, abattu froidement de trois balles. Claude Dray avait été son beau-père, il avait 76 ans, et il était entre autres le propriétaire du célèbre National Hôtel de Miami Beach. Arnaud Mimran était également un habitué de la Magic City, puisqu’il y avait habité au moins entre 2003 et 2006, alors qu’il se savait recherché par la police française.

La croisière s’amuse pas

Le gouverneur de Floride a porté plainte en avril contre le CDC qui recommande au gouvernement de ne pas reprendre les croisières. L’Etat de Floride doit, en attendant, payer les indemnités chômage des travailleurs du secteur du tourisme.

Rocky en a marre… à Lago

Sylvester Stallone a non seulement acheté une maison sur l’île de Palm Beach, mais en plus il vient de devenir membre du plus célèbre club privé : Mar-a-Lago, qui appartient à Donald Trump et est également son lieu de résidence.

Trump soutient Rubio

Il y a des spéculations sur le nom des candidats à la Primaire de 2024, et sur le fait que Trump pourrait faire tomber le sénateur de Miami bien avant la Primaire républicaine. En tout cas Donald Trump a annonçait qu’il soutenait la candidature de Rubio pour le renouvellement de son mandat de sénateur, donc… Peut-être ont-ils trouvé un terrain d’entente….

Rick Scott songerait à la Présidentielle

Décidément, il pourrait y avoir bien des Floridiens présents sur la ligne de départ des Primaires républicaines. Si un membre de la famille Trump ne met pas tout le monde d’accord (ils ont tous désormais des domiciles en Floride), il pourrait bien y avoir un retour de Marco Rubio (déjà candidat en 2016) mais également cette fois-ci de l’ancien gouverneur (et actuel sénateur) Rick Scott. « On ne prête qu’aux riches » et en l’occurence Scott n’est pas avare : « il y a deux choses que je ne perds pas : l’argent et les élections », avait-il déclaré.

Censure

Youtube a enlevé une vidéo du gouverneur DeSantis montrant une réunion durant laquelle des points de vue contraires s’exprimaient sur la pandémie de covid.

Une tour « Bentley » à Sunny Isles

Comme s’il n’y avait pas assez de tours à Sunny Isles, après Porsche c’est désormais la marque Bentley qui va y faire pousser la sienne en 2023, et elle va faire 228 mètres de haut ! Les images de synthèse montrent une tour au milieu d’un paradis tropical, mais c’est en fait une belle dalle de béton et de tours déjà existantes qui entourent le futur édifice. Il y aura 200 unités sur plus de soixante étages, avec un prix allant de 4 à 6 millions de dollars pour chaque. A priori l’adresse (18401 Collins Ave) est la même qu’un restaurant québécois qui existe depuis longtemps. Même si les Snowbirds se sont décalés plus au nord, il en reste encore beaucoup à Sunny Isles et dans cette partie nord du comté de Dade.

Décès de Shirlee Lafleur

Shirlee Marie Moreau Lafleur, personnalité influente à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté haïtienne de Miami, dans les domaines politiques et associatifs, est décédée fin mars d’un cancer à l’âge de 51 ans.

Yellow Green Farmer’s Market

Le célèbre Famer’s Market de Hollywood a rouvert le 17 avril après un an de fermeture.

Faits-divers

La femme qui avait toussé sur une autre il y a 1 an à Jacksonville, alors que la pandémie se développait a été condamnée à 30 jours de prison, 60 jours de probation et 500$ d’amende. La personne qui avait été ainsi prise à partie souffrait d’une tumeur au cerveau…

Et la route la plus stressante de Etats-Unis est…

L’entreprise d’analyse NRIX s’est penchée sur les routes américaines. Sans surprise, les Etats montagneux ou bien ceux avec d’immenses villes, arrivent en tête à la fois des accidents et du stress, et la Floride n’en fait pas partie. S’il n’y a pas beaucoup de « routes stressantes » en Floride, en tout cas selon cette étude la route la plus stressante des Etats-Unis est bien ici : l’I95. Mais chacun s’en était déjà rendu compte : il faut parfois avoir des qualités d’acrobates pour la pratiquer et éviter les missiles qui s’y promènent, tout comme, les pneus explosés, ou même parfois des objets plus curieux encore !!!

