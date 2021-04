Miami Beach officialise sa plage gay entre les 11th et 12th Streets

Suivez les drapeaux arc-en-ciel : aussi bien dans la rue que sur les cartes Google il est désormais « officiel » que la plage entre la Onzième Rue et la Douzième Rue de Miami Beach est « gay ». Elle se trouve au niveau du « drag bar » Le Palace, sur la célébrissime Ocean Drive, et pas loin non plus de la Villa Casa Casuarina où s’est déroulé un moment symbolique de l’histoire gay de la ville, puisque c’est la que vécut et fut assassiné le couturier Gianni Versace.

Néanmoins, Miami Beach avait été très largement délaissée par la communauté durant les deux dernières décennies au profit de Wilton Manors ou Oakland Park (des enclaves de Fort Lauderdale proches l’une de l’autre) mais il était toujours resté un grand nombre d’habitants de la Magic City à préférer les charmes de South Beach. C’est assez facile de repérer l’endroit : majorité d’hommes, majorité debout sur la plage plutôt qu’allongés sur le sable, majorité avec des abdos six packs plutôt qu’avec un estomac confortable, majorité de cabanes de surveillance roses… et majorité de slips plutôt que de caleçons !

Voir aussi :

– Guide de Miami Beach

– Guide gay de la Floride

– Guide complet de la Floride

PUBLICITE :