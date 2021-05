Orlando – Une pièce de théâtre très « frenchy » : Frigorific !

Et c’est le retour de Lorelei Zarifian en « one woman show » qui est ainsi proposé au mois de mai au public d’Orlando. Loreleil viendra y produire « en voisine » la pièce dont elle est l’auteure, puisque la comédienne française est résidente sur la côte atlantique de Floride Centrale. Ce sera l’occasion de se retrouver pour un spectacle dans l’ambiance sympathique !

Frigorific

Les 21, 22, 23, 24, 27, 29 et 30 mai 2021

Orlando Repertory Theater

1001 E Princeton St, Orlando, FL 32803

La pièce est jouée dans le cadre du Fringe Festival dont le tarif est à 10$ le billet !

Réservations ici :

https://orlandofringe.showare.com/eventperformances.asp?evt=666

L’histoire de « Frigorific » :

La pièce est en anglais, mais avec de multiples références françaises. En voici le résumé : Lolo Friggída est une expatriée française dont la vie va être subitement gâchée par l’installation d’un nouveau frigo très bruyant, dans sa maison paracyclonique de Floride.

Avec l’aide de ses deux assistantes, Siri et Alexa, Lolo va tenter de joindre le service-client localisé en Inde, en Chine ou bien au Vietnam.

Les aventures numériques vont alors commencer pour Lolo, piégée entre 2 assistantes vocales rivales et 3 frigos blancs conservateurs.

Lorelei Zarifian développe ainsi de manière facétieuse des thèmes d’actualité comme le syndrome de la femme invisible ou encore la mondialisation, avec par exemple la délocalisation du service après-vente, mais aussi la domination de l’Intelligence Artificielle et encore la destruction de l’environnement.

La pièce est mise en scène par Katie Parsons. Lorelei est seule sur scène, mais avec les voix virtuelles qui envahissent de plus en plus notre univers contemporain. Doit-on s’en réjouir ?

Qui est Lorelei Zarifian

Lorelei a entre autres été chanteuse d’opérette et professeur de littérature française à Paris de 1999 à 2009. Elle a chanté en France, au Brésil, en Italie, en Arménie, au Costa Rica, de l’opéra, des répertoires de la chanson française populaire (Piaf…). De 1995 à 1999, elle a écrit et joué un one-woman show poétique dans les vieux cabarets de Paris et elle a écrit et joué son premier one woman show en 2019. Elle aussi l’auteure de plusieurs livres de poésie que vous pouvez retrouver sur Amazon (voir notre article).

Le Fringe Festival

C’est la 30e édition cette année de ce festival de théâtre qui a beaucoup de particularités, dont celui d’accepter des artistes libres, mais aussi d’assurer le financement de ces artistes : tous les bénéfices sont à leur profit !