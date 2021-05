La Floride déclare la fin de l’état d’urgence Covid-19 !

C’est « officiellement » terminé : le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé la fin de l’état d’urgence débuté le 9 mars 2020 pour faire face à la pandémie de covid-19 ! La loi signée ce soir annule toutes celles émises au niveau local par les services publics des villes, comtés et autres services publics locaux. En outre depuis le mois dernier il est interdit de demander des preuves de vaccinations dans l’Etat, mais il vient d’être précisé qu’une contravention à cette loi entraîne une amende de 5000$.

Seules les entreprises privées peuvent désormais exiger de porter un masque, mais plus le service public. Ceci dit, certains comtés précisent qu’ils vont garder les masques pour le dernier mois avant les vacances (plus d’infos à venir).

Les maires des comtés de Miami-Dade et de Broward ont déclaré leur désaccord avec cette décision de fin de l’état d’urgence.

I was proud to sign landmark legislation & 2 executive orders to protect individual liberties. SB 2006:

✔️Bans Vaccine Passports

✔️Prohibits Indefinite Lockdowns

✔️Ends Local Restrictions on Small Businesses

✔️Bolsters Emergency Preparedness for Future Public Health Emergencies pic.twitter.com/R2YpxZJd8i

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 3, 2021