Les Sorties Cinéma du mois de Juin 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Il y a ainsi des films à ressortir en salle, même si ce n’est pas encore la bousculade annoncée. Attention, toutefois, certains films sortent sur HBO ou Amazon en même temps (ou un peu décalé) qu’en salles. Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en juin 2021.

Le 4 juin :

The Conjuring

Ed et Lorraine Warren sont des enquêteurs dans le domaine du paranormal et ils vont avoir affaire un suspect de meurtrier clamant pour sa défense qu’il est possédé par le démon.

Un film d’horreur de Michael Chaves avec Vera Farmiga, Patrick Wilson

Le 4 juin :

Spirit: Untamed

La vie de Lucky Prescott est changée à jamais lorsqu’elle déménage de sa maison en ville pour une petite ville frontalière et se lie d’amitié avec un mustang sauvage nommé Spirit.

Un film d’Elaine Bogan et Ennio Torresan

Le 4 juin :

Samaritan

Un jeune garçon apprend qu’un super-héros qui aurait disparu après une bataille épique il y a vingt ans est peut-être encore là.

Un film de Julius Avery avec Sylvester Stallone, Martin Starr

Le 4 juin :

Under the Stadium Lights

Une histoire vraie sur l’équipe de football ’09 Abilene.

Un film de Todd Randall avec Laurence Fishburne, Abigail Hawk

Le 4 juin :

The Education of Fredrick Fitzell

Après une rencontre fortuite avec un homme connu dans sa jeunesse, Fred voyage littéralement et métaphoriquement dans son passé.

Un film de Christopher MacBride avec Dylan O’Brien, Maika Monroe, Amanda Brugel, Hannah Gross.

Le 11 juin :

In The Heights

L’odeur d’un cafecito caliente flotte dans l’air à l’extérieur de la station de métro de la 181st Street. Usnavi, le sympathique propriétaire de la bodega économise chaque centime de son quotidien en espérant, en imaginant et en chantant une vie meilleure.

Un film Jon M. Chu avec : Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Ariana Greenblatt.

Le 18 juin :

Peter Rabbit 2

Thomas et Bea sont maintenant mariés et vivent avec Peter et sa famille de lapins. Lassé de la vie dans le jardin, Peter se rend dans la grande ville, où il rencontre des personnages louches et finit par semer le chaos pour toute la famille.

Un film d’animation de Will Gluck.

Le 18 juin :

Hitman & Bodyguard 2

Le garde du corps Michael Bryce continue son amitié avec l’assassin Darius Kincaid alors qu’ils tentent de sauver Sonia, la femme de Darius.

Un film de Patrick Hughes avec Ryan Reynolds, Frank Grillo, Salma Hayek, Samuel L. Jackson

Le 18 juin :

Summer of 85

Ils s’agit du film français « Été 85 » : le bateau d’Alexis chavire et il commence à se noyer avant d’être secouru par David, qui finit par devenir l’ami de ses rêves.

Un film de François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin

Le 18 juin :

Siberia

Une exploration du langage des rêves.

Un film d’Abel Ferrara avec Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac

Le 18 juin :

Rita Moreno

Un regard sur la vie et l’œuvre de la comédienne Rita Moreno depuis ses modestes débuts à Porto Rico jusqu’à son succès à Broadway et à Hollywood.

Un film de Mariem Pérez Riera avec Rita Moreno, Morgan Freeman, Lin-Manuel Miranda, Whoopi Goldberg

Le 18 juin :

12 Mighty Orphans

Hanté par son passé mystérieux, un entraîneur de football dévoué du lycée dirige pendant la Grande Dépression une maigre équipe d’orphelins au championnat de son Etat. Il inspire alors une nation à genoux.

Un film de Ty Roberts avec Robert Duvall, Martin Sheen, Luke Wilson, Vinessa Shaw

Le 25 juin :

Fast & Furious 9

Cypher demande l’aide de Jakob, le jeune frère de Dom pour se venger de Dom et de son équipe.

Un film de Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez.

Le 25 juin :

Blue Bayou

Alors qu’un américano-coréen élevé dans le bayou de Louisiane travaille dur pour faire vivre sa famille, il doit affronter les fantômes de son passé et découvrir qu’il pourrait être expulsé du seul pays qu’il ait jamais appelé sa « maison ».

Un film de Justin Chon avec Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien

