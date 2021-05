Shadow and Bone : une bonne première saison pour cette série fantastique de Netflix

Shadow and Bone est une adaptation Netflix de la trilogie littéraire Grisha. C’est assez ambitieux puisqu’il s’agit de la création d’un univers tout enter (largement inspiré de l’univers culturel russe).

L’histoire se passe dans Le royaume de la Ravka, qui est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d’une orpheline. Alina a été recrutée par l’Armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre un brouillard noir et maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d’enfance frôle la mort lors d’un raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée… Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux.

À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n’est plus en mesure de l’aider ?

Quand on plonge dans un monde nouveau, ça peut parfois paraître un peu complexe avec ses monstres et magiciens, à la limite du « brouillon » et il faut ainsi que le spectateur s’accroche un peu. Pour cela il sera aidé par une excellente distribution, un scénario qui tient le coup, et une création artistique époustouflante. La série est certes d’une esthétique très sombre, mais vraiment très belle. Les acteurs sont jeunes, donc parfois ça cabote un peu, mais rien de trop grave. La deuxième saison effacera probablement ces petites erreurs.

La première saison compte 8 épisodes depuis le 23 avril 2021.

