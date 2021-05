The Innocent : une bonne adaptation espagnole Netflix du roman policier d’Harlan Coben

Impossible de dire autrement que la totalité des médias : The innocent est une bonne mini-série. On n’ira pas jusqu’à dire « très bonne » comme beaucoup, pour une raison qu’on expliquera à la fin.

Mais du point de vue du suspense, des rebondissements, des comédiens : cet « Inocente » est vraiment surprenant en bonnes surprises. Voici l’histoire : Mateo Casas avait une carrière de futur avocat, quand il est envoyé en prison pour avoir tué accidentellement un autre jeune lors d’une bagarre à la sortie d’une discothèque. Neuf ans plus tard, il a refait sa vie et il est marié. Mais il est évident que soit lui, soit sa femme, soit les deux, ont encore des choses à cacher.

Les premiers épisodes sont haletants, mais malheureusement on tombe vite dans le trash, avec des prostituées partout, et le gore dépassant les limites pour une série qui n’est pas classée dans la catégorie « horreur ». Quand on mélange les deux, gore et trash, on se retrouve ainsi avec par exemple une prostituée qui se fait sectionner les doigts l’un après l’autre avec un coupe-cigare, des cadavres savamment défigurés ou éventrés etc…

Bon on va pas faire une dissertation sur le sujet : oui, la série est bonne, mais avec des éléments à l’intérieur pour plaire aux débiles. Comme ça vous savez où vous mettez les pieds.

Pour ne pas terminer sur une mauvaise note, on soulignera l’originalité des productions espagnoles et la qualité des comédiens : une généralité assez positive est en train de se dessiner. Si Netflix pouvait susciter la même chose en France ce serait bien…

Les huit épisodes de The Innoncent ont été publiés le 30 avril 2021.

