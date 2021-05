Antonio Rodrigues a relevé le Lycée Franco-Américain à 100 élèves !

Ceux qui étaient là en 2018 se rappellent qu’il y avait eu une petite crise de croissance dans les écoles francophones de Broward. Pour y faire face, Antonio Rodrigues avait alors pris la direction du Lycée Franco-Américain de Cooper City le 1er juin 2018. Durant cette rentrée il y avait 36 élèves, alors qu’aujourd’hui le LFA en a 91. Et, avec les nouvelles inscriptions, au mois d’août ils seront déjà plus de 100 ! Pour Franck Bondrille, le président du LFA : « Antonio Rodrigues a fait de gros efforts pour pouvoir augmenter le nombre d’élèves, mais aussi la qualité de service de l’éducation. Humainement et professionnellement c’était la personne idéale pour continuer à développer cette école« .

Et s’il n’y avait pas eu la pandémie de covid, ce serait allé encore plus vite, puisqu’elle a provoqué un petit tassement du nombre d’expatriés. Enfin en tout cas c’est un succès, et qui fait chaud au cœur, car les écoles sont précieuses au développement de la communauté. En trois ans, outre le recrutement, Antonio Rodrigues a dû s’atteler à réaliser l’assainissement des finances, ouvrir les classes de collège, développer de nouvelles activités sportives… « Et avec toute l’équipe nous avons réussi à renouveler l’homologation du gouvernement français« . Le tout, toujours dans les magnifiques bâtiments où le lycée a emménagé en 2014

Antonio Rodrigues est un Français originaire du Vénézuela. Il a résidé 15 ans en France (diplômé d’un MBA des Ponts et Chaussées), puis 14 ans en Afrique où il travaillait comme financier dans le secteur pétrolier. Il a même, dans une autre vie, été directeur du McDonald’s des Champs Elysées : un premier lien avec les Etats-Unis !

Lycée Franco-Américain

8900 Stirling Road, Cooper City, FL 33024

954.237.0356 – www.lyceefrancoam.org