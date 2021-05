Fort Lauderdale : Décès de Fabrice Lorient, le fondateur des boulangeries « Nanou »

C’est un choc pour la communauté française de Fort Lauderdale, Fabrice Lorient est décédé jeudi 13 mai après plusieurs semaines de coma. C’est d’autant plus choquant que Fabrice n’avait que 49 ans, et qu’il était ici connu pour son énergie débordante. Il avait créé en 2015 le premier « Nanou » sur Las Olas Boulevard, près de la plage de Fort Lauderdale, avant de le démultiplier ces derniers mois. Impossible de rencontrer Fabrice sans qu’il vous fasse part d’une idée ou d’un projet. Originaire d’Avignon, sa personnalité était aussi marquée par ses liens familiaux, sa proximité avec sa femme Laurence et leurs trois fils.

Un Go Fund Me avait été ouvert pour aider à financer les immenses frais d’hospitalisation, avec malheureusement cette traumatisante dernière photo de Fabrice. Ses amis garderons néanmoins de lui l’image d’un homme debout.

Au cas ou un hommage serait organisé en Floride, nous le communiqueront ou bien vous trouverez ces informations sur la page Facebook de Fabrice et Laurence.

Le Courrier des Amériques exprime ses condoléances à la famille et aux proches de Fabrice.