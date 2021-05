Le point sur la pandémie de covid-19 en Floride

Le 3 mai dernier, le gouverneur DeSantis a signé la fin de l’état d’urgence en Floride, qu’il avait initié 14 mois auparavant, le 9 mars 2020. Cela signifie qu’il ne peut plus (en théorie) y avoir non plus de restrictions liées à la covid au niveau local, sauf au cas où la situation serait particulière et préoccupante. Le symbole de la fin de l’état d’urgence est « libérateur », mais attention, ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de pandémie. Certes, fin mai il y avait près de 50% de Floridiens vaccinés, avec en parallèle une chute du nombre de cas et de décès par rapport à ce que l’Etat avait connu depuis un an. Mais, si on compare maintenant la situation entre mai 2021 et mai 2020, il y a toujours plus de cas et de décès actuellement en Floride. Pour cette raison, certaines autorités locales ont mal reçu ce décret de « fin d’état d’urgence » du gouverneur, et notamment dans les zones urbaines denses, comme par exemple les maires de Miami Dade et de Broward qui ont signifié leurs désaccords. Le gouverneur a rappelé que tout le monde pouvait se faire vacciner gratuitement, et il n’y a plus même besoin de prendre rendez-vous pour cela.

Le CDC a de son côté signalé à la mi-mai qu’il ne recommandait plus le port du masque pour les personnes vaccinées, et ce sur l’ensemble du territoire américain. Durant les premiers jours, les clients des supermarchés et magasins continuaient toutefois presque tous à porter le masque, y compris dans les endroits qui ne l’exigeaient plus. Mais il paraît évident que le masque va (au moins un peu) se raréfier. Là aussi, certains pensent que ça peut prêter à confusion et donner un signal de « détente » alors que la maladie est toujours là.

Il convient effectivement de rappeler, notamment pour les personnes qui sont vulnérables à la covid, qu’elle est toujours présente. Les vaccins semblent efficaces contre les nouveaux variants, mais par exemple la contagiosité du variant indien peut laisser craindre une recrudescence de la pandémie chez les personnes non-vaccinées.

En Floride, seules les entreprises privées peuvent désormais exiger de porter un masque, mais plus le service public. Ceci dit, certains comtés ont précisé qu’ils comptaient garder les masques dans les écoles pour le dernier mois (mai) avant les vacances.

Par ailleurs, depuis le mois d’avril il était interdit de demander des preuves de vaccinations dans l’Etat de Floride. En mai le gouverneur a précisé qu’une contravention à cette loi entraîne désormais une amende de 5000$.

