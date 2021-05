Les infos en bref du Courrier des Amériques de Juin 2021

Voici quelques infos importantes sur la vie aux Etats-Unis pour ce mois de Juin 2021. La deuxième partie de ces infos est consacrée à la Floride.

Covid & Voyages avec les USA

La France a annoncé rouvrir ses frontières le 9 juin pour les étrangers qui devront en l’occurrence être titulaires d’un « pass sanitaire » (ce qui ne veut rien dire puisque même en France ils ont eu du mal à voter le leur) et/ou probablement d’un vaccin ou d’un test PCR. La liste des pays autorisés à atterrir dans l’hexagone devait être publiée à la fin du mois de mai, mais les habitants des Etats-Unis devraient pouvoir venir. Cet été les tests PCR seront gratuits en France pour les étrangers. Il y aura toutefois encore des restrictions, dont un couvre-feu à 23 heure entre le 10 et le 30 juin.

De leur côté les Etats-Unis étaient moins pressés de rouvrir leurs frontières (car moins dépendants du tourisme étranger), mais ils devraient avoir une politique similaire d’accueil des vaccinés.

Le Canada (qui accueillait sans test PCR les personnes malades jusqu’en janvier dernier), devrait certainement être l’un des derniers pays à rouvrir es frontière, mais il sera tout de même, dans les semaines qui viennent, bien obligé de faire comme les autres.

Manhattan se dote d’un parc sur une île flottante !

Little Island vient d’ouvrir en mai : un petit parc flottant sur l’Hudson River dans le Meetpackiing District (au nord de Greenwich Village). Ce n’est pas très grand et ça a coûté 260M$, mais bon vu le prix du mètre carré à New-York City… Ca a surtout comme intérêt de savoir que c’est réalisable. Les villes américaines sont paroir construites avec peu d’accès publics sur leurs rivières, et pouvoir ainsi construire par dessus peut être une manière de se réapproprier les lieux publics. La promenade au dessus de la rivière de Tampa (Floride) est à ce titre emblématique.

Outres les allées pour se promener sur Little Island, il y a un amphithéâtre de 687 places.

Censure

La Chambre et le Sénat de Floride ont voté une loi (pas encore signée) condamnant à 250000$ par jour les réseaux sociaux qui bannissent les politiciens, et ce à partir de 14 jours de bannissement. Il convient de rappeler qu’en Floride la majorité est proche de Donald Trump qui est suspendu depuis janvier par Twitter et par Facebook. Cette loi est toutefois « de bonne guerre », puisqu’il est inimaginable qu’un élu ne puisse ainsi plus avoir accès à la libre expression. Or, cette libre expression a aujourd’hui principalement lieu sur les réseau sociaux. Mais le caractère privé des réseaux pause un problème juridique : est-ce que c’est la liberté d’expression du politicien qui s’y déroule, ou celle du réseau (qui, dès lors, peut bien y faire ce qu’il veut chez lui) ? Les parlementaires de Floride vont faire avancer le débat…. et peut-être jusqu’à la Cour Suprême. En tout cas la joute politique est amusante et il faut la prendre comme tel : il y a même une disposition pour qu’elle ne soit pas applicable aux réseaux sociaux « qui possèdent un parc d’attraction » : une disposition pour protéger le très floridien Disney ! Comme le soulignait un opposant Démocrate sur NBC, Facebook n’a plus qu’à acheter un parc d’attraction et à le rebaptiser « Zuckerland » !

Notre petit doigt nous dit que ce genre de disposition floridienne devrait être votée dans d’autres Etats républicains…

Transgenre

Le 8 mai le Révérend Megan Rohrer et devenu l première personne transsexuelle a devenir évêque de l’Eglise Luthérienne Evangélique en Amérique.

Ca va souffler

Le 11 mai la Maison-Blanche a signé la construction de la première ferme éolienne massive en mer, dont la construction devrait commencer plus tard cette année au large de Martha’s Vineyard (Mass.). L’électricité générée devrait pouvoir alimenter 400000 habitants et entreprises.

Brood X se fait entendre !

Il y a quinze grande éclosions régulières de cigales “Magicicada” dans l’Est des Etats-Unis, et la plus redoutée est “Brood X”. Le cycle de reproduction de ces cigales est très spécial, elles vivent quelque jours en plein air, surtout dans une quinzaine d’Etats de l’Est, le temps de se reproduire. Puis elles pondent des œufs qui se transforment en nymphes et qui vont vivre sous terre durant 17 ans, au point où on les surnomme “les cigales zombies”. Puis elles émergent ainsi au mois de mai, et… ça a commencé ! Elles sont redoutées car extrêmement nombreuses, et peuvent rendre impossible par exemple la vie de l’automobiliste qui a laissé sa fenêtre ouverte. Mais ce dont tout le monde est rapidemment fatigué, c’est le son. Les femelles en émettent en claqun des ailes, ce qui peut encore passer, mais celui des mâles est joué en symphonie, et ils peuvent tous ensemble monter jusqu’à 100 décibels, soit l’intensité d’un marteau-piqueur !

Démographie en berne

On aurait pu penser que les Américains auraient eu le temps de faire des bébés durant les confinements, mais en 2020 il y a eu 142000 bébés en moins que l’année précédente, et le taux de fécondité s’est effondré de 4%, pour atteindre le seuil le plus bas jamais enregistré.

Pipeline

Le Colonial Pipeline, qui achemine le pétrole de Houston (Texas) jusqu’à New-York aura été bloqué pendant 7 jours, du 6 au 13 mai, en raison du piratage de son infrastructure informatique.

De nos jours il y a des pipelines plein de pétrole, d’autres remplis d’informations, et certains grouillant même de virus. Bien entendu, des demandes de rançon tendent à pointer du doigt des organisations criminelles. Mais relisons tout de même le géopoliticien Raphaël Chauvancy pour savoir ce qui arrive aux pipelines américains : « Dans le contexte contemporain de guerre systémique, notamment dans le domaine économique, les grandes puissances s’affrontent en évitant soigneusement les confrontations militaires directes – encore qu’elles demeurent une option en dernier recours ou qu’elles puissent s’imposer par l’effet d’entraînement d’une situation qui échapperait à tout contrôle. L’information a remplacé le feu. Dans la sphère immatérielle, tous les coups sont permis pour affaiblir l’adversaire, le déstructurer, le diviser, le délégitimer. Ce ne sont pas seulement les organes régaliens ou les entreprises

mais la culture, la société elle-même qui sont visées. » Et la guerre systémique n’a pas un début et une fin : c’est désormais un état permanent…. et il va falloir faire avec ce genre « d’incidents » à l’avenir. On peut même se dire que ça pourrait être pire, par exemple si des centrales nucléaires ou des hôpitaux étaient « hackées », etc…

Ma Sorcière bien aimée

Le magazine Le Figaro Madame a très sérieusement consacré le 14 mai un article de 1107 mots (oui, on a compté !) à Amanda Yates Garcia, « sorcière » de Californie qui vient de sortir un livre. Cette dernière est devenue célèbre grâce à Tucker Carlson. Tucker est à la fois très conservateur, mais aussi assez facétieux : il avait invité en 2017 la « sorcière » à expliquer en quelques minutes sur Fox News comment et pourquoi elle avait « jeté un sort à Donald Trump« . Le Figaro est aussi sensé être conservateur mais, apparemment il y a du changement dans l’air : « Être une sorcière est avant tout un projet anticapitaliste », peut-on y lire ! On apprend dans cet article que la sorcière est âgée de 300 ans. « J’utilise un sort de glamour pour continuer à paraître jeune« .

Avec ces deux citations, le plus intéressant est peut-être déjà dit, mais sinon, ainsi, un livre a été publié en français :

Initiée. Mémoires de sorcière, d’Amanda Yates Garcia, 424 pages, 21,90 euros, Éditions Pygmalion.

Elections à New-York

Les primaires pour les élections municipales de New-York se dérouleront le 22 juin, suivies de l’élection elle même le 2 novembre. Bille de Blasio termine son deuxième terme et ne peut pas se représenter. Côté démocrate, Eric Adams et Andrew Yang mènent la primaire (mais il y a 11 autres candidats, même s’ils sont loin derrière). Côté républicain il y en a seulement deux : Curtis Sliwa et Fernando Mateo. Il ne semble pas possible que l’un ou l’autre puisse ensuite battre le candidat démocrate : l’écart est beaucoup trop important depuis longtemps, et seul un milliardaire aurait les moyens de changer la donne avec une campagne onéreuse. Pas ces deux candidats républicains.

Au niveau de l’Etat, il y aura une primaire républicaine entre deux trumpistes pour l’élection Gouvernatoriale : Andrew Giuliani (fils de l’ancien maire de NYC) affrontera Lee Zeldin. Le vainqueur devrait affronter l’hyper-médiatique gouverneur démocrate sortant, Andrew Cuomo.

Trumpetisme

Quatre mois après son départ de la présidence, le silence de Donald Trump est assourdissant. Il devrait être autorisé à revenir sur Facebook, et il doit de toute façon tenter de lancer son propre réseau social. Les réseaux sociaux forment une caisse de résonance devenue assez incontournable dans la politique américain, mais Trump semble toit de même avoir voulu volontairement se faire discret (s’il l’avait souhaité il aurait pu être tous les soirs sur Fox News). La question fondamentale, par delà la personnalité des membres du clan Trump, c’est de savoir si le patriarche réussit à garder la main-mise idéologique sur le Parti Républicain. La révocation le 12 mai par le groupe Républicain à la Chambre de la néo-conservatrice Liz Cheney de son poste de N°3 du groupe, donne une indication sur la puissance de Donald Trump. Liz Cheney est la fille de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush durant ses deux mandats. Le courant « nationaliste-trumpiste » semble donc bel et bien contrôler l’opposition.

La suite de la carrière de Liz Cheney va être très difficile, y compris pour être réélue l’année prochaine dans son propre Etat du Wyoming.

INFOS DE FLORIDE

INONDATIONS

La législation de Floride a fait signer par le gouverneur un budget de plusieurs centaines de millions de dollars pour la recherche contre les inondations, avec entre autres un centre de recherches dédié à ce sujet basé au College of Marine Science de l’University of South Florida, dans la ville de St Petersburg.

UFE TAMPA BAY

L’Union des Français de l’Etranger devait reprendre ses activité “en présentiel” par un picnic le 31 mai à Seminole.

FRAMCO TAMPA

Conférence en ligne gratuite le 15 juin à 12h du Pr Christian Bréchot, président de FRAMCO (chambre franco-américaine de Tampa) président de Global Virus Network (et ancien président de l’Institut Pasteur) sur le thème : « Une route vers la normalité pour l’industrie de la santé ? »

FACC TALKS

La French American Chamber of Commerce organise régulièrement sur internet des discussions de qualité avec des personnalités. La pandémie a obligé à cette « virtualité », mais elle a ainsi permis de pouvoir organiser de belles réunions avec des personnes résidant parfois loin !

« Comment les entreprises et touristes canadiens collaborent avec les business et les communautés de Sud-Floride, et croissent ensemble ?«

Ce sera le thème le 15 juin à 16h du rendez-vous mensuel du « Diversity, Equity & Inclusion Council » de la Chambre de Commerce de Miami Beach.

Il s’agit d’un webinaire de 90mn sur zoom.

Le modérateur sera André L. Williams, avec en participants : Manny Mencia (Enterprise Florida), Susan Harper (consule générale du Canada à Miami), Louis-Olivier Guay (président de la Chambre Canada-Floride), et différents autres intervenants.

Les Diplomates

Les sourires sur leurs photos traduisent cette joie de pouvoir enfin ressortir en Floride après les mois difficiles que tous ont connus. L’association Les Diplomates (femmes francophones en Floride) s’est ici retrouvée à Pompano Beach, toujours avec notre amie Diane Ledoux comme présidente. Message personnel : On est pressés que vous réorganisiez des soirées ! Vous pouvez rejoindre Les Diplomates par ici : www.lesdiplomatesfl.com

Bravo à Miss France !

Amandine Petit a terminé treizième de la finale de Miss Univers qui se déroulait à Hollywood, une place plus qu’honorable ! Elle était prise en charge à Miami par nos amie Bertille Hocquet et Franck Bondrille de la société Contact USA.

Bertille Hocquet avec Amandine Petit Franck Bondrille entre Amandine Petit et Sylvie Tellier

