Panic : une très bonne série pour ados (et les parents) sur Amazon Prime !

Ah, depuis quelques temps, certains étés nous replongent dans les années 1980 et l’époque radieuse d’un cinéma américain un peu naïf et amical. Ce fut le cas bien entendu avec l’arrivée de Strangers Things en 2016 sur Netflix. Cette fois c’est Amazon qui réussit son coup, avec l’adaptation par Lauren Olivier de son propre roman, avec des ados un peu plus âgés que ceux de Stranger Things, et donc prompt à des jeux beaucoup plus dangereux. C’est la fin de l’année scolaire, et comme chaque fois dans la petite ville de Carp, au Texas, à la nuit tombée les ados vont jouer à « Panic » : les pires épreuves possibles, comme traverser une route les yeux bandés, marcher sur une poutre en métal à 10 mètres de hauteur entre deux bâtiments d’usine etc… Le vainqueur se verra attribuer 50 000$ récoltés durant l’année auprès des lycéens. il n’est pas nouveau que des ados jouent avec le feu… sauf que la police locale cherche à savoir ce qu’est Panic et qui l’organise, car il y a eu deux décès l’été précédent.

Evidemment, chacun l’aura compris, c’est plus violent avec Panic que les séries des années 1970. Mais le seul choix, autrement, c’est d’éteindre la télé. Donc, oui, Panic sait captiver son audience, aussi bien les ados que les parents.

Beaucoup se demandent où a été tournée cette série, car « Carp, Texas » n’existe pas dans la réalité. Réponse : dans la région d’Austin, notamment la fameuse « main street » de Smithville qui est à 70 kilomètres au sud-est d’Austin.

Panic : les 10 premiers épisodes de la première saison sont sortis le 28 mai sur Amazon Prime.

