Les nouvelles séries et saisons Netflix et Apple TV+, aux Etats-Unis durant l’été 2021 (juillet et août)

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+ et Netflix Originals pour cet été (juillet et août 2021) aux Etats-Unis (Amazon Prime et Disney+ ont tardé à publier leurs listes).

APPLE TV+

Le 23 juillet :

Ted Lasso (saison 2)

Coach de football (américain), Ted a été embauché par une équipe de football (britannique) alors qu’il n’y connait rien…

Le 6 août :

Mr. Corman (saison 1)

Avec un peu plus de chances et de meilleurs choix, il aurait pu devenir une rock star. Il est prof pour les CM1, et même s’il aime ses élèves, il est toujours à la recherche de joie et de sens, dans un monde qui en manque parfois. Une série de, et avec, Joseph Gordon-Levitt.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er juillet :

Generation 56k (saison 1)

Une comédie romantique italienne en huit épisodes qui suit la relation d’un couple durant deux décennies.

Le 1er juillet :

Young Royals (saison 1)

Cette comédie romantique suédoise suit le jeune prince Wilhelm alors qu’il intègre ue nouvelle école et doit y relever un certain nombre de challenges sociaux.

Le 2 juillet :

Haseen Dillruba

Ce film policier indien raconte l’histoire d’une femme questionnée sur le meurtre de son mari.

Le 2 juillet :

Mortel (saison 2)

Cette série fantastique française revient en deuxième saison, toujours avec Sofiane, Victor, et Luisa qui sont liés par une force surnaturelle. La première saison était un peu passée inaperçue lors de sa sortie en 2019, y compris par nous : on va essayer de se rattraper !

Le 2 juillet

The 8th Night (film)

Cette série d’épouvante coréenne suit un exorciste espérant prendre sa retraite en paix mais qui doit revenir lorsqu’un démon menace de déclencher l’enfer sur Terre.

Les 2, 9 et 16 juillet :

Fear Street Trilogy

Trois livres de la série Fear Street books (fiction d’horreur pour ados de R.L. Stine’s) sont adaptés par Netflix. Ils ont interconnectés.

Le 4 juillet :

We the People (Saison 1)

Leçons d’éducation civique aux États-Unis créée par Barack et Michelle Obama, Chris Nee et Kenya Barris, avec l’aide de plusieurs talents musicaux : Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile…

Le 8 juillet :

Resident Evil: Infinite Darkness (saison 1)

Le jeu vidéo fête ses 25 ans cette année, et Netflix démarre ainsi une série animée sur ce thème !

Le 9 juillet :

Atypical (saison 4)

C’est la fin de la route pour Sam et le tourbillon d’aventures qu’il aura connu durant ces quatre saisons.

Le 9 juillet :

Virgin River (saison 3)

Et il y aura même une quatrième saison pour les aventures de Melinda à Virgin River en Californie.

Le 9 juillet :

Biohackers (saison 2)

La première saison de cette série allemande n’a pas beaucoup fait parler d’elle, mais ceux qui l’ont vue ont l’air d’avoir apprécié. L’histoire : une étudiante en médecine découvre l’utilisation d’une technologie avancée de « biohacking » (utilisation détournée de matériel génétique).

Le 13 juillet :

Naomi Osaka (série limitée)

Une docu-série limitée sur la prodige du tennis féminin !

Le 14 juillet :

A Classic Horror Story (film)

Et maintenant… un film d’horreur italien !

Le 21 juillet :

Trollhunters: Rise of the Titans

La (bonne) série pour enfants créée par Guillermo del Toro arrive en version film pour un final mémorable !

Le 23 juillet :

Kingdom: Ashin of the North (film)

Il s’agit d’un film racontant comment la naissance du virus qui a zombifié les deux premières saisons de la magnifique série d’épouvante coréenne « Kingdom ».

Le 23 juillet :

Sky Rojo (saison 2)

Carol, Wendy et Gina continuent leur nouvelle vie après avoir fui leur proxénète dans cette série espagnole débutée en mai.

Le 23 juillet :

Masters of the Universe: Revelation (Part 1)

Une nouvelle version du célèbre classique, qui s’inscrit dans la suite immédiate de l’histoire : après la fin de la guerre pour Eternia.

Le 29 juillet :

Resort to Love

Une nouvelle comédie romantique, avec Christina Milian, Jay Pharoah, Alexander Hodge.

Le 30 juillet :

The Last Mercenary

Dans cette série française, un ancien agent secret (joué par Jean-Claude Vandamme) revient en France pour aider son fils qui a des problèmes.

En juillet :

Beastars (saison 2)

Cette série japonaise appréciée montre un monde peuplé d’animaux anthropomorphiques.

En juillet :

Blood Red Sky

Dans ce film germano-anglais, les passagers d’un avion sont pris entre un détournement terroriste, ce qui est normal dans un film, mais en plus ils doivent faire face à une pandémie dans l’avion en même temps !!

En juillet :

Transformers: War for Cybertron: Kingdom (saison finale)

Bon donc c’est Transformers….

Le 11 août :

The Kissing Booth 3

Troisième volet de ces comédies romantiques à succès : Elle Evans va devoir intégrer l’université… et elle a une décision importante à prendre ».

Le 20 août :

Sweet Girl

Un film avec Jason Momoa : il y a peu de chances que ce soit une comédie romantique !!

Le 27 août :

Beckett

Ferdinando Cito Filomarino réalise ce film avec John David Washington racontant l’histoire d’un couple en vacances se retrouvant pris dans une conspiration.

Le 27 août :

He’s All That

Voici un « remake », celui d’un film de 1999. Après avoir été humiliée par son petit ami, une influenceuse décide de transformer le loser de l’école en roi de sa promo…

Le 27 août

The Chair (saison 1)

The Chair est une « dramédie » qui se déroule dans le département de langue anglaise d’une prestigieuse université. La série est attendue car portée à l’écran par les créateurs de Game of Thrones, avec en vedettes Sandra Oh, Holland Taylor, David Morse et Bob Balaban.

Durant le mois d’août :

Hit & Run (saison 1)

Une nouvelle série à suspense par les producteurs de « Faud »a ou encore « The Killing ».

