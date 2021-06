Les concerts de l’été à Miami et en Floride / Juillet-Août 2021

Considérez cette liste comme un « pré-programme » : la pandémie est au plus bas en Floride et il se pourrait que d’autres concerts se rajoutent à la liste de juillet-août à Miami et en Floride, où pour le moment sont attendus entre autres Chicago, Rod Stewart, Kings of Leon, John Legend…

Vous trouverez ci-dessous tous les concerts de l’été 2021 classés par dates !

Pour voir tout l’agenda des sorties et loisirs en Floride, cliquez ici.

2 Juillet :

Chicago – The Band, avec Rick Springfield

MidFlorida Credit Union Amphitheatre · Tampa

Pop Music / Soft Rock

Brad Paisley :

– 8 juillet : Jacksonville

– 9 juillet : Tampa

– 10 juillet : West Palm Beach

Country / Folk

Silvestre Dangond

– 16 juillet : Orlando

– 17 juillet : Miami

Latin Music

Alicia Keys

27 juillet

Daily’s Place Amphitheater

Jacksonville

Soul / R&B

Dave Matthews Band

– 28 juillet : Tampa

– 30 et 31 juillet : West Palm Beach

Alternative Rock / Indie

Green Day

Le 1er août :

Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Alternative Rock / Indie

Kings of Leon

– Le 3 août : West Palm Beach

– 5 août : Tampa

Alternative Rock / Indie

Le 5 août :

Styx

Ruth Eckerd Hall

Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Le 7 août :

Molly Hatchet

Bilheimer Capitol Theatre

Clearwater

Hard Rock / Heavy Metal

Le 13 août :

Michael Bublé

VyStar Veterans Memorial Arena

Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

Rod Stewart

– 14 août : Tampa

– 17 août : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

Alanis Morissette

– Le 17 août : Tampa

– Le 18 août : West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

John Legend

– Le 17 août : BB&T Sunrise

– 18 août : St Augustine

Soul / R&B

Le 20 août :

Lady Antebellum

Daily’s Place

Jacksonville

Country / Folk

