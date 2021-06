Les festivals de l’été à Miami et en Floride / Juillet-Août 2021

Vous rêviez de laisser tomber une tarte au citron vert du haut d’un phare sur une île ? D’acheter un fusil d’assaut ? D’assister à un concert sous-marin ? Voici la liste des festivals en Floride durant l’été 2021 (juillet et août) !

Pour les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma), consultez notre rubrique « agenda » : tout y est !

– Tout le mois de juillet : conventions d’armes dans plusieurs villes : www.floridagunshows.com/gun-show-schedule/

– Tout le mois de juillet : Mango Days of Summer le Fairchild Botanical Garden consacre de multiples activités au plus délicieux des fruits de Miami : la mangue ! www.fairchildgarden.org

– Du 1er au 5 juillet à Key West : Key Lime Festival. Le fameux festival de la tarte au citron vert, avec concours de mangeage (le 4 juillet), concours de la meilleure, et surtout le concours de lâcher de tarte en parachute depuis le sommet du phare le 6 juillet 11h-14h.

www.keylimefestival.com

– Du 7 au 10 juillet : Pensacola Beach Air Show (avec en vedette dans les airs la patrouille des Blue Angels de la base militaire locale).

www.visitpensacolabeach.com/whats-happening-blue-angels/

– Le 10 juillet : Lower Keys Underwater Music Festival à Looey Key (ou dans les environs). De la musique… mais sous l’eau ! En théorie c’est le premier samedi après le 4th, donc cette année ça devrait être le 10 juillet. Vérifiez quand même : www.lowerkeyschamber.com

– Du 20 au 25 juillet : Hemingway Days de Key West. L’île honore comme chaque année son ami et écrivain préféré, avec des événements et le très attendu concours de sosies !

www.fla-keys.com/hemingway-days/

– Du 15 au 17 juillet : South Florida Book Festival à Fort Lauderdale. Festival du livre et rencontres avec les auteurs, musique live (jazz) et animations autour du vin et de la gastronomie.

www.sfloridabookfestival.com

– Du 23 au 25 juillet : Rolling Loud Miami. Ca se passe au Hard Rock Stadium, avec entre autres dizaines d’artistes : Asap Rocky, Travis Scott, Post Malone…

www.rollingloud.com

– Du 24 juillet au 15 août : International Ballet Festival of Miami à Miami. Festival de danse classique. www.internationalballetfestival.org

Août 2019

– Du 1er août au 30 septembre : Miami Spice à Miami. Les meilleurs restaurants de Miami (dont de nombreux français) proposent des menus à tarif unique : lunch/brunch à 28$ et Dîner à 42$ (hors boissons).

www.miamiandbeaches.com/offers/temptations/miami-spice-months

– Du 12 au 15 août : Key West Lobserfest à Key West. Festival gastronomique autour du homard. www.keywestlobsterfest.com

– Du 8 au 15 août : Popcorn Frights Film Festival au Savor Cinema Theater de Fort Lauderdale. Festival de films d’horreur.

www.popcornfrights.com

– Du 7 au 15 août : Jacksonville Caribbean Carnival à Jacksonville. Festival autour des cultures des Caraïbes. www.jacksonvillecarnival.com

– Le 20 août : Sad Summer Festival à Orlando. C’est de la musique, avec All Time Low, The Story So Far, Movements, The Maine, Grayscale, Destroy Boys.

www.sadsummerfest.com

