Un Français invente le bikini... et l’industrie mondiale du maillot de bain se retrouve à Miami Beach pour la Swim Week chaque année !

L’industrie du maillot de bain représente un secteur économique important avec un chiffre d’affaires mondial estimé en 2017 à 18,5 milliards de dollars et des prévisions à 29,1 milliards pour 2025.

Le marché en France pèse 558,6 millions d’Euros (avec 11,5 millions de maillot de bains vendus) en progression constante liée au développement du tourisme sous des cieux ensoleillées et séjours en spas, l’augmentation de la pratique de nouveaux loisirs et sports tels que volley-ball de plage, tennis de plage, paddle, kayak, aqua-bike ou aquagym.

D’utilitaire seulement, le maillot est devenu un vêtement de mode ou les tissus, couleurs, formes se sont sophistiquées au gré de l’inspiration des équipementiers sportifs et créateurs de mode.

Et c’est en France que tout a commencé.

En juillet 1946, quelques jours après des essais nucléaires américains sur l’atoll de Bikini, Louis Réard, un ingénieur en automobile devenu créateur de mode, s’inspira du nom de bikini pour confectionner un nouveau style de maillot de bain qu’il souhaitait être « une explosion culturelle et commerciale » pour les Français profitant de leurs premières vacances d’après-guerre.

Si aujourd’hui le bikini a révolutionné le monde, pour les mœurs plus timides de l’époque, très petit, découvrant le ventre et une partie du fessier, le bikini souleva d’abord les oppositions féministes, et controverses religieuses et politiques; décrié comme un signe de « la décadence capitaliste » il se trouva vite totalement interdit sur de nombreuses plages et piscines françaises et à travers le monde.

Après un premier rejet aux USA, le bikini, au milieu des années 50 puis des années 60, renforça la notoriété d’actrices comme Marylin Monroe, Elisabeth Taylor, Esther Williams ou Ava Gardner qui n’ont pas hésité à délaisser le maillot une pièce pour des modèle moins couvrant attirant l’attention des photographes et du public.

Il faudra attendre 1962 avec James Bond « Dr No » pour que le bikini blanc ceinturé d’Ursula Andress devienne le bikini le plus célèbre de l’histoire du cinéma, entrainant dans son courant en 1966 le bikini iconique de Raquel Welch qui lui assura sa célébrité mondiale.

Le bikini d’Ursula a été mis aux enchères en octobre 2020 pour la somme d’un demi-million de dollars !

En 1956 dans le film « Et Dieu Créa La Femme », Brigitte Bardot en bikini remplit la mission que Louis Réard s’était donné en créant le bikini, et elle met le feu à la planète, créant le « mythe Bardot », la femme sûre d’elle, de sa beauté, de son pouvoir.

Plus rien n’arrêtera le bikini, suivirent beaucoup d’autres : Romy Schneider dans « La Piscine », Halle Berri dans James Bond, Angelina Jolie dans « Tomb Raider », ou encore Jessica Alba dans « Bleu d’enfer », toutes en bikini audacieux.

De nos jours, le bikini se décline en monokini, microkini, skirtini, tankini, pubikini, string, shorty, tanga, culotte haute, ficelle… il est un des symboles de la jeunesse sur les plages du Brésil qui en 2010 en produit 300 millions de pièces pour un marché de 1,5 milliards de dollars.

La Swim Week va commencer !

Inaugurée à Miami Beach il y a 20 ans, la semaine du maillot Swim Week (du 7 au 12 Juillet 2021) est la plus importante rencontre mondiale de la profession. Plus de 7.500 acheteurs venus de 41 pays différents se retrouvent au Swim Show, le salon exclusif organisé par l’association officielle de la profession en Floride, la Swimwear Association of Florida qui fête cette année ses 39 ans d’existence.

Parallèlement se déroulent d’autres salons, rencontres et événements avec Cabana, Hammock, Destination Miami by Coterie, La Plage Miami et de nombreux défilés de mode luxueux organisés par Paraiso, Art Hearts Fashion, DCSW, Flying Solo ou encore Destination Colombie.

Cette saison 2021, les tendances mode sont le noir, le marron, rétro avec imprimé vichy, imprimé rétro et imprimé nautique, maillot dépareillé, culottes hautes, top balconnet, maillot en velours, tissu smocké, matières brillantes, le maillot tee-shirt surfeur et beaucoup de manches longues avec deux pièces ou une pièce.

Très remarquée l’arrivée de nouveaux tissus « techniques » tels que tissu bloquant les rayons UV ou assurant un séchage plus rapide du maillot, fibre résistant mieux au chlore des piscines, maillot munis d’un capteur d’exposition solaire déclenchant une « alerte crème solaire » sur le téléphone et le maillot avec géolocalisation intégrée.

Enfin, la prise de conscience de l’industrie du maillot sur la nécessité de la préservation de l’environnement et la protection des océans (où se déversent chaque année 8 millions de tonnes de déchets-Rapport ONU) a conduit au développement de maillot de bain en fibre de recyclage obtenue à partir de filets de pêche, tapis, moquettes, plastiques et bouteilles plastiques recyclés.

Tant que le soleil brille sur la planète, Achetez un maillot ! Jetez-vous à l’eau ! Protégez l’environnement de la pollution et des déchets ! Respectez les océans et les mers ! Profitez-en !

Veronika Pozmentier

Crédit photo : Courtesy Vitamin A Swimwear Crédit photo : Courtesy of VKLancaster Crédit photo : Instagram Swim Show – Courtesy CositaLinda Swimwear

