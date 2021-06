Le point sur l’effondrement de la Tour Champlain à Surfside, près de Miami Beach

Depuis le 24 juin 2021 à 1h30 heure du matin, la paisible communauté de Surfside, près de Miami Beach, dans le comté de Miami Dade, a suscité l’attention du monde entier lorsque le Champlain Towers s’effondra partiellement avec (à l’heure de publication de cet article) 4 morts, 159 disparus, et plusieurs personnes sauvées pendant les opérations de secours et recherches dans les ruines de l’immeuble, dont le sauvetage d’un garçon de 10 ans orphelin par le décès de sa mère dans l’éboulement.

Texte et photos de cet article : Veronika Pozmentier

Construit en 1981 le Champlain Towers South, un immeuble condominium de 12 étages au 8777 Collins Avenue, était en cours d’inspection générale rendue obligatoire pour tous les immeubles de plus de 40 ans et l’ensemble de sa toiture en cours de rénovation importante pour un prix de 1,3 millions de dollars.

Il semble que lors de la procédure d’inspection obligatoire de nombreuses réparations nécessaires avaient été décelées, telles que la détérioration du béton armé, la présence d’une rouille importante sur de nombreux éléments, des fissures dans les appartements et parkings et des problèmes dans la structure générale.

Cependant, de toutes ces constations rien ne laissait présager une menace sur la stabilité de l’ensemble, et après le rapport des ingénieurs les travaux de mise en conformité devaient débuter prochainement.

Consterné par l’effondrement inexplicable en quelques secondes de l’immeuble, l’ampleur de la catastrophe et l’importance de la destruction, le Maire de Surfside Charles Burkett s’exclama « Il est difficile d’imaginer que cela ait pu arriver, les immeubles ne s’effondrent simplement pas comme ça ! »

POURQUOI CET IMMEUBLE ET A CET ENDROIT ?

Quelques analyses ont été avancées pour comprendre l’effondrement soudain de l’immeuble sans qu’une raison ne puisse être à ce moment déterminée et déterminante.

La nature du sol, construit sur des terrains humides proches des caractéristiques de marais, aurait conduit l’immeuble à s’enfoncer d’environ 1 à 3 millimètres depuis les années 1990 (Rapport FIU University) mais ce phénomène dit « subsidence » ou affaissement n’entraine pas en général d’effondrement, et de nombreux immeubles bougent sans entrainer de catastrophe.

L’épreuve naturelle importante imposée par le vent et le sel qui oblige régulièrement à la maintenance des façades et de certains éléments des immeubles de bord d’océan n’a jamais entrainé à ce jour de dégâts à risques pour les structures.

L’effritement du béton par la rouille du fer a l’intérieur du béton armé est souvent un danger constaté dans les immeubles de bord de mer.

Le support défaillant d’un des piliers soutenant l’immeuble pourrait avoir entrainer la défaillance d’autres piliers voisins par déséquilibre des poids.

En l’état actuel des constatations des experts aucune de ces hypothèses n’est pour l’instant retenue.

M.A.J : Miami Herald parle désormais d’un document d’inspection datant de 2018 mentionnant une « erreur majeure » dans la construction de la terrasse de la piscine, qui aurait empêcher l’eau d’être drainée. Mais il est toujours trop tôt pour savoir si c’est relié à l’effondrement.

Etendue sur 1,3 kilomètres de long la ville de Surfside a vu en peu de temps, (2017 à 2020) 6 chantiers colossaux développés à proximité du Champlain Towers : the Surf Club Four Seasons Hôtel, Grand Beach Hôtel, Grand Beach Hôtel West, Château Fendi, Arte Surfside, Ocean 7 ; plusieurs autres chantiers sont actuellement en cours. La propagation d’ondes souterraines et de mouvement de terrain important ont pu générer des conséquences sur la stabilité des sous -sols avoisinants.

Ainsi depuis le début de la construction de l’immeuble voisin au 8701 Collins Avenue, le magnifique Eighty Seven Park réalisé par Renzo Piano, architecte du Centre Pompidou Beaubourg à Paris (1976), les occupants de Champlain Towers se seraient plaints de l’apparition de fissures dans la piscine et dans certains appartements, une piste qui sera certainement exploitée par les enquêteurs.

L’état d’urgence est déclaré et l’entraide communautaire s’intensifie

Estampillée dans l’après-midi à 05 heure 32 le 24 juin 2021, une déclaration d’état d’urgence était signée par le Gouverneur Ron de Santis pour faire face à la catastrophe permettant le déblocage de fonds conséquents et l’envoi de forces d’intervention d’aide et de secours de grande ampleur.

L’agence fédérale FEMA (Federal Emergency Management Agency) et Florida DEM (Division of Emergency Management) étaient activées pour coordonner la situation et renforcer les moyens de secours sur place et directement aux victimes.

Ces mesures exceptionnelles sont en général réservées pour les catastrophes naturelles majeures comme les ouragans.

Dans le même temps, la communauté s’organise au centre de réunion des familles réinstallé au Grand Beach Hôtel (9449 Collins Avenue) où chacun soucieux se retrouve pour se rassurer, prier, s’enquérir d’un proche, certains inquiets demandent des nouvelles de leurs parents, familles, amis au moyen de photos postées sur leur portable, d’autres pleurent, d’autres encore se réconfortent si possible avec les donations nombreuses de vêtements, nourritures, boissons et très vite des invitations d’hébergement sont lancées pour les survivants ayant tout perdus avec la disparition de leur domicile.

Un second centre de réunion et d’entraide est ouvert à la synagogue The Shul (9540 Collins Avenue) et les généreuses donations s’entassent au fil de la journée.

Des restaurants voisins offrent des repas gratuits pour toutes les personnes impliquées dans la catastrophe.

Le Maire de Surfside souhaite faire évacuer des immeubles voisins du Champlain Towers et le Maire de Miami Beach prend une mesure réglementaire immédiate d’inspection obligatoire de tous les immeubles plus de 40 ans dans sa ville.

De l’immeuble en ruines fouillé par les équipes de sauveteurs, aux rues désertes de la ville résonnants des sirènes de police et de pompiers, jusqu’au scènes déchirantes de retrouvailles ou de larmes, c’est une vision apocalyptique proche d’un sentiment de guerre qui s’installe pour le passant témoin de la situation.

Mais les gens se soutiennent et s’organisent au mieux, beaucoup, voisins, amis, coreligionnaires, se connaissent depuis longtemps et gardent espoir dans les fouilles en cours de l’immeuble detruit.

La volonté de ne pas sombrer et l’espoir entrainent la dynamique de solidarité communautaire.

Une ligne d’urgence a été ouverte au 305) 614-1819 et une ligne de secours pour détresse au 800-985-5990.

Plusieurs pages de soutien financier parmi lesquelles go-fund-me help Surfside ou miamitragedy ou encore Neighbours 4 neighbours et supportSurfside soutenues par Miami Dolphins Foundation, the HEAT Foundation, the Knight Foundation et nombreuses autres institutions caritatives de Miami sont ouvertes a la collecte de dons financiers.

LES SECOURS S’ORGANISENT A BAL HARBOUR DANS LA COMMUNAUTE JUIVE A LA SYNAGOGUE THE SHUL (photo courtesy VKLancaster ©) LES SECOURS S’ORGANISENT A BAL HARBOUR DANS LA COMMUNAUTE JUIVE A LA SYNAGOGUE THE SHUL (photo courtesy VKLancaster ©) A LA NUIT TOMBEE LES SECOURS SE POURSUIVENT photo courtesy VKLancaster © A LA TOMBEE DE LA NUIT LA POLICE PATROUILLE AUX ALENTOURS (photo courtesy VKLancaster ©) LE CENTRE D’INFORMATION, DE RASSEMBLEMENT ET REUNIFICATION DES FAMILLES ET DE DONATIONS AUX SURVIVANTS (photo courtesy VKLancaster ©) LES SECOURS S’ORGANISENT A BAL HARBOUR DANS LA COMMUNAUTE JUIVE A LA SYNAGOGUE THE SHUL (photo courtesy VKLancaster ©) PRESENCE MASSIVE DES POMPIERS DANS UNE VILLE TOTALEMENT FERMEE A LA CIRCULATION (photo courtesy VKLancaster ©) CHAMPLAIN TOWERS NORTH 8877 COLLINS AVENUE VILLE DE SURFSIDE , 24 JUNE 2021 ENVIRON DE 1800H: SECOURS SUSPENDUS PERIMETRE SECURISE Photo courtesy VKLancaster ©

Surfside : Une communauté tranquille près de Miami Beach

Fondée en 1935, la ville de Surfside, entourée au nord par le village de Bal Harbour, au sud par la ville de Miami Beach et à l’ouest par la Baie de Biscayne, est une tranquille station balnéaire d’environ 5800 résidents qui connait un développement urbain sans précèdent depuis les années 2015.

Bordée le long de l’océan atlantique par des immeubles Art Deco de peu d’étages à faible densité et quelques immeubles condominiums construits essentiellement dans les années 80, Surfside était réticente à la croissance immobilière et résistait aux sirènes du développement outrancier; la municipalité proclamait vouloir préserver son charme ancien et la qualité de vie de ses résidents.

Cependant, depuis le début des années 2015, Surfside a vu la démolition progressive de nombreux de ces immeubles pour faire place à la construction d’immeubles et résidences hôtels massifs changeant totalement le paysage urbain.

Ces appartements souvent occupés de manière saisonnière attirent des résidents du monde entier et principalement d’Amérique Latine, enchantés par la tranquillité de l’endroit et la spéculation immobilière et depuis le Covid-19 par l’attrait grandissant pour l’environnement de la Floride; en décembre 2020 un appartement penthouse se vendait pour la somme de 33 millions de dollars dans l’immeuble Arte Surfside inauguré à l’été 2020, et où résident actuellement Jared Kushner et Ivanka Trump.

Également à Surfside avec cinq synagogues et de nombreux restaurants et commerces cacher, une importante communauté juive d’environ 2500 personnes est présente, installée ici dans les années 50 pour fuir l’antisémitisme à l’époque des villes voisines.

