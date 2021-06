Selfies, immersion dans l’art : des endroits n’arrêtent pas d’ouvrir à Miami pour s’auto-prendre en photo !

Les Québécois ont inventé le mot (plus long mais approprié) de « égoportrait ». En effet, si le Français Nicéphore Niépce se croyait intelligent le jour où il inventa la photographie, il avait toutefois totalement oublié l’essentiel : se mettre soi même sur la photo ; une évidence moderne inventée au XXIe siècle par une personne beaucoup plus connues que lui Paris Hilton (ou Kim Kardashian).

Depuis lors, à Miami le selfie est devenu le sport N°1 et, logiquement, des espaces ce sont créés, spécialisés dans le selfie, ou dans l’immersion artistique, avec parfois une frontière un peu poreuse entre les deux, car de toute façon on s’y prend en photo. Dans les lieux spécialement créés pour les selfies, il y a souvent des anneaux de lumière et des endroits pour poser votre téléphone portable afin d’avoir le meilleur angle.

Dans tous les endroits que nous allons citer, le port du masque est obligatoire ; d’ailleurs on n’appelle plus ça des « selfies » mais des « maskies » (ceci est une plaisanterie, bien entendu vous ne serez pas obligé d’avoir un masque sur la photo !) (mais regardez quand même les sites internet, il se pourrait que dans certains endroits vous deviez réserver avant d’y aller pour les raisons que vous devinez).

En juillet et août 2021 :

Womanish Miami

Il s’agit d’une exposition temporaire (4 juillet – 29 août) dans le quartier de Wynwood, avec 16 pièces décorées de manière à offrir un cadre photographique sensé plaire aux femmes (vous nous direz si ça a été le cas pour vous !!). C’est aussi une façon de passer un moment de bonne humeur (pour 35$) !

317 NW 28th St, Miami, FL

www.wearewomanish.com

Depuis mai 2021 :

The Social Hub

Ca se passe au Brickell City Centre. Vous avez une heure pour visiter les 18 stations photographiques avec des fonds constitués de fleurs, d’une discothèque, d’un club de fumeurs de cigares etc… et à chaque fois un support pour poser votre téléphone à l’endroit où l’éclairage mettra le plus votre beauté en valeur ! C’est 30$ pur les adultes (moins pour les autres).

Brickell City Centre

701 S Miami Ave., Miami (4e étage de l’aile nord).

www.thesocialhubmiami.com

Depuis octobre 2020 :

Miami Selfie Museum

Même concept (ce n’est pas du tout un musée) avec 25 installations qui peuvent être soit artistiques, soit amusantes, soit esthétiques (ou bien les trois à la fois !) dans cet espace du quartier de Wynwood où vous pouvez également photographier et filmer. Ca coûte 29 à 34 dollars.

179 NW 25th Street – Miami, FL 33127

www.miamiselfiemuseum.com

Depuis décembre 2019 :

Museum of Illusions

Si les précédentes galeries mentionnées sont destinées à réaliser des instagrameries – c’est la grande mode en ce moment – au musée des illusions vous partagerez la vedette avec le décor. En effet, il y a seulement deux ans, les gens n’étaient pas encore très intelligents, et ils avaient pensé qu’il y avait besoin d’autre chose de captivant que vous sur la photo ! ici, vous pourrez donc être pris en photo dans des positions cocasses ou incroyables. Ca coûte 45$ mais pour ce prix-là vous avez aussi accès à « Smash It », une pièce où vous pouvez casser plein d’assiettes. Si vous avez un gros stress sur la qualité esthétique des selfies que vous venez de prendre, il peut être très utile d’aller casser des assiettes. Ou pas.

MUSEUM OF ILLUSIONS

536 Lincoln Rd, Miami Beach

www.miaillusions.com

Depuis Juin 2021 :

Superblue Miami

Nous passons ici aux « immersions » artistiques, autre tendance, où la star est un peu sensée être l’art autour de vous, mais bon vous restez quand même au centre de tout… et vous pouvez toujours vous prendre en selfie en tant que « centre de tout ». Superblue est un centre d’expo fait pour durer : seules les projections changeront. Vous pouvez en même temps visiter le Rubell Museum qui est de l’autre côté de la rue dans le quartier d’Allapattah.

Superblue : 36$.

1101 NW 23 Street – Miami, FL 33127

www.superblue.com

De juin à octobre 2021 :

Van Gogh Miami

Voici une seconde « immersion artistique » qui fait beaucoup de bruit, l’exposition consacrée à l’œuvre de Vincent Van Gogh qui est pour le moment à Miami Downtown. Apparemment les traits sont autour de 36$.

Ice Palace Studios

1400 N Miami Ave – Miami, FL 33136

www.vangoghmiami.com

Depuis Juin 2021

Van Gogh: The Immersive Experience

Vous pensez que c’est la même chose ? Et bien non ! En tout cas ce n’st pas au même endroit.

Ca coûte 36,90$

Olympia Theater

174 E Flagler St, Miami. FL 33131

www.vangoghexpo.com/miami/

