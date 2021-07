Le Guide de la Floride 2021-2022 est sorti !

Voici la 6ème édition du Guide de la Floride édité gratuitement pour vous par le journal Le Courrier des Amériques ! Préparez vos vacances ou votre expatriation à Miami et en Floride avec un guide qui vous dit tout sur tout, de South Beach à Disneyworld !

Que vous veniez faire du tourisme à Miami, un voyage d’affaires à Orlando ; que vous soyez Snowbird ou expatrié, vous trouverez toutes les infos nécessaires dans le guide : les liste des associations et des commerçants francophones, les bons plans, une carte touristique ; tout ce qu’il vous faut ! Vous faites vos valises ? On vous attend sous le soleil de la Floride !

POUR LIRE LE GUIDE DE LA FLORIDE :

– Pour le télécharger (sur tablette…) : cliquez ici

– La version web vous offre des centaines de pages et des milliers de photos en plus, cliquez ici pour voir le menu

– Version papier : elle est disponible durant l’été chez les commerçants francophones et institutions (écoles, consulats…) entre Palm Beach et South Miami. Au 1er novembre elle sera redistribuée sur les deux côtes (pour la côte ouest : Naples, Ft Myers, Sarasota, St Petersburg, Tampa et Clearwater).

– Le programme mensuel des sorties en Floride n’est pas dans le guide, il est dans Le Courrier des Amériques, en haut de la colonne de droite.

Pour lire le Guide sur votre écran, tournez les pages ci-dessous :

(Il y a un bouton pour le passer en plein écran pour votre confort de lecture.)

Restez connectés avec les francophones de Floride, pour cela il suffit de mettre un « j'aime » sur la page Facebook du Courrier de Floride et/ou sur Youtube

