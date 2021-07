Ouvrir une boulangerie aux USA (et réussir !) : les bons conseils en vidéo !

Depuis très longtemps, des professionnels franchissent l’Atlantique pour faire valoir leur savoir-faire français aux Etats-Unis, et les boulangers et pâtissiers furent parmi les premiers à exporter un métier qui n’existait pas vraiment aux USA avant leur arrivée.

Avec cette vidéo, les chambres de commerce franco-américaine FABCO (d’Orlando) et FRAMCO (de Tampa Bay), organisent (avec un bel exemple de coopération) un webinaire expliquant aux professionnels de la boulangerie, comment faire et comment réussir aux Etats-Unis et répondant aux questions grâce à plusieurs professionnels ayant déjà réussi sur le territoire américain.

PUBLICITE :