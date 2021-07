« Sophie » : un très bon documentaire criminel sur Netflix

Ca n’a rien à voir avec les USA, mais les séries sur des « choses françaises » ne sont pas encore si nombreuses sur Netflix International qu’on puisse ignorer celles qui viennent de sortir. Celle-ci est documentaire, et elle est consacrée au meurtre le 23 décembre 1996 de Sophie Toscan du Plantier.

Sophie est l’épouse du plus célèbre producteur de films français : Daniel Toscan du Plantier. Elle est elle même productrice pour la télé, mais socialement beaucoup plus discrète que son mari. D’un caractère très spécial, elle a acheté une maison perdue dans un paysage épique de la côte irlandaise, près de Cork, à l’extrémité sud-ouest de l’île. Sophie a décidé d’aller y passer Noël 1996 « seule » dans cette maison isolée où les éléments et la nature sont déchaînés. En tout cas elle ne part pas avec sa famille proche. Son corps est retrouvé massacré le 24 décembre à l’extérieur de la maison, et les indices ne sont pas nombreux. Deux enquêtes s’ouvriront, une en France et une en Irlande, se tournant vers le mari de Sophie, vers un ex-amant, et aussi vers Ian Bailey, un journaliste anglais local au comportement fantasque qui sera la cible principle de la justice. Après un grand nombre de rebondissements, Bailey sera condamné en son absence le 31 mai 2019 par la justice française, mais la Haute Cour d’Irlande statuera le 12 octobre 2020 qu’il ne peut pas être extradé. Il témoigne d’ailleurs abondamment dans ce très bon documentaire de Netflix.

