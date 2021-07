Investir dans l’immobilier en Floride : les conseils de Natbank

La dernière année a redessiné l’économie du pays, et le marché immobilier ne fait pas exception. Selon votre situation actuelle, les prochains mois vous offriront peut-être des occasions à saisir. Est-ce un bon moment pour acheter ou pour vendre ? Voici quelques éléments à considérer pour prendre une bonne décision.

Le marché immobilier performe bien – Est-ce encore le temps d’acheter ?

Les taux d’intérêts sont toujours à un bas niveau ces dernières années. Pendant la pandémie le marché a très bien performé en Floride, ce qui a un impact très positif sur l’économie. Le prix des maisons est en hausse, la demande est forte de la part des snowbirds (canadiens, américains des états du nord, expatriés français, etc.), ainsi que des investisseurs. La Floride demeure un état populaire, facile d’accès et très actif économiquement. « Il y a encore de très bons deals ici à faire en Floride et le marché n’est pas saturé. C’est très actif du côté de l’immobilier » explique Daniel Dion, Vice-Président Associé, développement des affaires à Natbank.

Planifier l’achat d’une propriété en Floride, les questions à se poser :

Vous devrez choisir le type de propriété (condo, maison unifamiliale, etc.) et le secteur : C’est bien connu, plus vous êtes proche de l’océan et plus les prix sont élevés. Toutefois, les opportunités de location sont intéressantes. Si vous désirer louer la propriété durant votre absence, vérifier auprès de l’association s’il y a des restrictions liées à la location (fréquemment la 1ière année d’acquisition pour un condo). Afin de bien identifier le budget requis, il est important de bien identifier les frais reliés à la transaction (closing costs, frais d’association, taxes foncières, etc. – et vérifier s’il y a des contributions spéciales liées à l’amélioration de l’espace commun).

Payer comptant ou financer, vous avez le choix : Il faut considérer que si vous payez comptant, vous serez impacté directement sur le taux de change sur le montant total de la transaction. Si vous préférez financer avec Natbank, c’est possible et seulement votre mise de fonds sera impactée par rapport au taux de change. Il n’est pas compliqué de financer chez Natbank : vos avoir canadiens, vos revenus canadiens et votre bureau de crédit canadiens sont reconnus – ce qui n’est pas le cas dans une banque américaine.

Entourez-vous d’une équipe d’experts qui connaissent le marché

Banquier, agent immobilier, agent de fermeture, agent d’assurances, évaluateur : À Natbank, nous travaillons avec des partenaires professionnels qui possèdent une expertise reconnue et qui connaissent le marché. Vous pouvez être servi dans la langue de votre choix, et profiter d’un vaste de réseau de professionnels qui sont présents en Floride depuis de nombreuses années. C’est toute une équipe qui vous accompagne tout au long de votre transaction, pour vous donner les meilleurs conseils pour réaliser votre projet en Floride !

Ce sera un privilège de vous servir, en Floride ou à distance de façon virtuelle. Natbank, c’est une banque communautaire américaine, filiale à part entière de la Banque Nationale, présente en Floride depuis 26 ans. Toute notre équipe connaît la culture canadienne, et vous pouvez être servi dans la langue de votre choix (nous parlons un total de 7 langues chez Natbank !). Au-delà du financement, nous avons aussi des solutions pour vos besoins d’opérations bancaires et de paiements, et une offre numérique en pleine évolution.

