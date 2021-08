Carol Roth : « comment le gouvernement américain a utilisé la pandémie pour casser les petites entreprises » (livre)

Carol Roth est une voix « mainstream » du journalisme économique aux Etats-Unis, et pourtant elle s’intéresse à la « guerre contre les petites entreprises » qui – selon elle – a été réalisée aux Etats-Unis durant la pandémie.

« Durant des années, les bureaucrates du gouvernement ont cherché des moyens de détruire les petits commerces. Avec le coronavirus, ils en ont trouvé l’opportunité. » La thèse est d’autant plus intéressante que, dans certains pays francophones la situation a également été plus pénible pour les « petits » que pour certains « gros ».

« Le gouvernement choisit les winners et les losers, qui va prospérer et qui va devoir se battre pour survivre, non pas en fonction de données ou de science, mais sur la base de l’influence et des connections. cela a permis au gouvernement, avec l’aide de la Réserve Fédérale, de superviser le plus large transfert de richesses de l’histoire de Main Street vers Wall Street. »

The War on Small Business

352 pages – 24,49$ sur Amazon

Sorti le 29 juin 2021