Les Sorties Cinéma du mois de Septembre 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

C’est toujours un peu le bazard entre les sorties au ciné et celles en streaming (d’où le procès le moi dernier de la comédienne Scarlett Johansson contre Disney qui a sorti son film en même temps de ces deux manières).

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en septembre 2021.

Le 3 septembre :

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi, maître de Kung Fu, confronté à cette organisation des « Dix anneaux ».

Un film de Destin Daniel Cretton avec Simu Liu, Awkwafina.

Le 3 septembre :

We Need to Do Something

Après avoir trouvé un abri durant une tempête, Melissa et sa famille se retrouvent piégés. Mais n’a-t-elle vraiment aucune relation avec les horrifiques événements qui s’abattent sur eux ?

Un film de Sean King O’Grady avec Lisette Alexis, John James Cronin, Pat Healy, Sierra McCormick

Le 3 septembre :

The Gateway

Un travailleur social s’occupant de la fille d’une mère isolée intervient quand le père sort de prison et les entraîne sur une voie criminelle.

Un film de Michele Civetta avec Frank Grillo, Olivia Munn, Keith David, Taryn Manning

Le 3 septembre :

Good

Payton devient le gardien de Gregory Devereaux, un homme riche qui doit affronter ses derniers mois de vie. Alors qu’ils se rapprochent, les péchés passés de Gregory forcent Payton à choisir entre ses rêves et une grossesse qui pourrait tous les gaspiller.

Un film de Justin Etheredge avec Keith David, Justin Etheredge, Nefetari Spencer.

Le 10 septembre :

Malignant

Madison est paralysée par des visions choquantes de meurtres macabres, et son tourment s’aggrave encore lorsqu’elle découvre que ces rêves éveillés sont en fait des réalités terrifiantes.

Un film de James Wan avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young.

Le 10 septembre :

The Card Counter

Raconté avec l’intensité cinématographique caractéristique de Schrader, ce thriller raconte l’histoire d’un ancien interrogateur militaire devenu un joueur hanté par les fantômes de son passé.

Un film de Paul Schrader avec Oscar Isaac, Willem Dafoe.

Le 17 septembre :

Clifford

L’amour d’une jeune fille pour un petit chiot nommé Clifford fait grandir le chien jusqu’à une taille énormissime.

Un film de Walt Becker avec Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese.

Le 17 septembre :

Cry Macho

Une ancienne star du rodéo et éleveur de chevaux sur le retour prend un travail : ramener le jeune fils d’un homme à la maison et l’éloigner de sa mère alcoolique. Au cours de leur voyage, le cavalier trouve la rédemption en enseignant au garçon ce que signifie être « un homme bon ».

Un film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola.

Le 17 septembre :

Everybody’s Talking About Jamie

Adaptation cinématographique de la comédie musicale sur un adolescent de Sheffield, en Angleterre, qui veut devenir une drag queen.

Un film de Jonathan Butterell avec Max Harwood, Lauren Patel.

Le 17 septembre :

Blue Bayou

Alors qu’un Coréen-américain élevé dans le bayou de Louisiane travaille dur pour faire vivre sa famille, il doit affronter les fantômes de son passé et découvrir qu’il pourrait être expulsé du seul pays qu’il ait jamais appelé « chez lui ».

Un film de Justin Chon avec Justin Chon, Alicia Vikander.

Le 17 septembre :

The Eyes of Tammy Faye

Une biographie du succès, de la chute et de la rédemption de la télévangéliste Tammy Faye Bakker.

Un film de Michael Showalter avec Vincent D’Onofrio, Jessica Chastain, Andrew Garfield.

Le 17 septembre :

The Nowhere Inn

St. Vincent entreprend de réaliser un documentaire sur sa musique, mais lorsqu’elle engage un ami proche pour le réaliser, les notions de réalité, d’identité et d’authenticité deviennent alors de plus en plus déformées et bizarres.

Un film de Bill Benz avec St. Vincent, Ezra Buzzington, Toko Yasuda, Chris Aquilino.

Le 17 septembre :

The Killing of Kenneth Chamberlain

Basé sur l’histoire vraie des événements qui ont conduit à la mort de Kenneth Chamberlain Sr., un vétéran afro-américain âgé et atteint de troubles bipolaires, qui a été tué lors d’un conflit avec les policiers envoyés pour voir s’il allait bien.

Un film de David Midell avec Frankie Faison, Steve O’Connell, Enrico Natale.

Le 24 septembre :

Venom 2

Tom Hardy revient sur grand écran en tant que protecteur mortel Venom, l’un des personnages les plus complexes de Marvel.

Un film d’Andy Serkis avec Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson.

Le 24 septembre :

Dear Evan Hansen

Adaptation cinématographique de la comédie musicale primée aux Tony et aux Grammy Awards sur Evan Hansen, un lycéen atteint de troubles d’anxiété sociale et son parcours de découverte de soi et d’acceptation après le suicide d’un camarade de classe.

Un film de Stephen Chbosky avec Ben Platt, Kaitlyn Dever.

