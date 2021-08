Kamala Harris, pionnière d’Amérique : un livre d’Olivier Piton

« Si je suis la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière.» C’est ainsi que Kamala Harris avait conclu son premier discours de candidate à la vice-présidence des Etats-Unis, aux côtés de Joe Biden. Quelques semaines plus tard, cette fille d’un père jamaïcain et d’une mère immigrée indienne marquait l’histoire de son pays en devenant la première femme à occuper le poste de vice-présidente.

Olivier Piton publiera le 2 septembre aux éditions Plon un portrait-analyse de la vice-présidente. Olivier Piton est avocat et essayiste en France et aux Etats-Unis où il vit depuis plus de 15 ans (1).

En quatrième de couverture on peut lire :

« Une enfance marquée par la contre-culture californienne, une ascension au mérite où, après des études en sciences politiques et en droit, la native d’Oakland, dans la baie de San Francisco, accède au prestigieux poste d’adjointe de district avant de diriger le département des enquêtes criminelles de San Francisco. Puis, une élection au poste de sénatrice de Californie qui la révèle au grand public et, enfin, une candidature à la primaire démocrate de 2020 qui conduit Joe Biden à la choisir comme colistière pour gagner l’élection présidentielle de 2020.

Mais au delà de ce parcours hors norme où cette femme de 56 ans a brisé avec une facilité déconcertante tous les plafonds de verre, qui se cache vraiment derrière cette pionnière qui bouscule toutes les certitudes et dont les actes et les paroles sont désormais scrutés au microscope ? Au delà du symbole que représente son élection, Kamala Harris pourra-t-elle incarner le futur apaisé d’une Amérique au bord de l’implosion ? »

Le Courrier des Amériques a demandé à Me Piton un début de réponse à cette question : « Je ne le pense malheureusement pas. L’Amérique est durablement très profondément fracturée. Il faudra plusieurs décennies pour réconcilier – si c’est possible – deux visions radicalement opposées de la société. L’une est trop traditionnelle pour les uns et l’autre est trop progressiste pour l’autre bord. »

(1) Il a déjà été l’auteur de « La nouvelle Révolution Américaine » Editions Plon (2016) et de « Les transgressifs au pouvoir » Editions Plon.

PUBLICITE :