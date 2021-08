On a testé pour vous : le Dr Pepper Zero

Et oui, c’est ainsi, depuis le 19 avril 2021 le Texas a un peu perdu de sa virilité avec le dévoilement du Dr Pepper Zero Sugar : eux aussi ont finalement cédé à la révolution « light » et contribuent donc dorénavant à sauver l’Amérique de l’obésité. Après tout, la boisson avait été initialement présentée au XIXe siècle dans ses premières publicités comme étant un peu médicale, par exemple en « aidant à la digestion et restaurant la vigueur et la vitalité ». C’est d’ailleurs probablement pour appuyer sur ces vertus que les lettres « Dr » ont été accolées : le créateur n’était pas médecin, et il ne s’appelait pas non plus poivre.

Si en 1885 Dr Pepper a précédé d’un an la création de Coca Cola, la boisson texane avais cette fois seize ans de retard sur sa voisine géorgienne en ce qui concerne les boissons « zéro calories ». Les diabétiques vont donc eux aussi pouvoir goûter à nouveau à ces joies brunes et caféinées.

Est-ce que le Dr Pepper Zero a un goût plus mauvais que le Dr Pepper ?

Un tout petit peu plus mauvais, les fans devraient être ravis ! On plaisante bien entendu, l’Amérique ne serait pas l’Amérique sans le très spécial goût de ce Dr Pepper glacé que « Dave Robicheaux » (ex-alcoolique anonyme) descend en rafale dans les bayous de Louisiane sous la plume de James Lee Burke (1). Bon ceci dit, on l’a testé pour vous le « Dr Pepper zero », mais on ne se serait quand même pas risqué sur le variant « Cherry Zero » ou le « Cream Soda Zero » parce que là, normalement, si t’es pas du Texas tu peux pas boire ça.

www.drpepper.com

1 – Si vous aimez les romans policiers, précipitez-vous pour le lire !

PUBLICITE :