Sondage : les Français de l’étranger sont-ils efficacement représentés par leur député et sénateurs

Ce sondage n’est pas fait pour savoir si vous appréciez ou pas les opinions de vos représentants (elles sont de toute façon assez différentes), mais pour savoir si vous pensez que l’organisation est suffisante pour vous représenter.

Par exemple, s’ils sont parfois élus alors qu’ils habitent à l’étranger, la première chose que font les députés et sénateurs, c’est d’aller habiter à Paris. Les parlementaires sont bien évidemment obligés d’être dans leur assemblée régulièrement, c’est évident. Par exemple l’Assemblée Nationale peut avoir jusqu’à 120 jours de session par an au Palais Bourbon. MAIS leur présence en circonspection (à l’étranger) est loin d’être importante, et certains s’y font assez rares, même si leurs frais de voyages sont bien évidemment pris en compte. D’autres apprécient au contraire de régulièrement voyager.

Les députés ont de leur côté une circonscription précise (la circonscription « Amérique du Nord » est par exemple composée des USA et du Canada, représentée par un (seul) député qui est élu par les expatriés).

Les 12 Sénateurs des Français de l’étranger sont élus par les conseillers consulaires et les délégués consulaires. Leur circonscription, c’est « la planète » (sauf la France). Ils voyagent donc… beaucoup. On peut juger que « la planète », c’est un terrain de voyage un peu large et un peu vague pour représenter des citoyens.

Six sièges de sénateurs seront renouvelés le 26 septembre et certains candidats qui pourraient bien être élus, n’habitent pas du tout à l’étranger.

Et, vous, qu’en pensez-vous…

Vous sentez-vous bien représentés ?

Vous sentez-vous bien représenté par vos parlementaires des Français de l'Etranger ? Oui

Non View Results

