Troisième mission civile de l’été vers l’espace : Inspiration4

Ca aura été le feuilleton de l’été, et ce n’est pas fini ! Jared Isaacman sera le 15 septembre aux commandes de la troisième mission civile à décoller pour l’espace. Le nom de la mission est Inspiration4, et elle sera transportée par le Crew Dragon de la société SpaceX (fondée par Elon Musk, également créateur de Tesla). Les précédentes missions (Bezos et Branson) pourront alors paraître comme des plaisanteries (quelques minutes hors de l’atmosphère terrestre) puisque les 4 passagers d’Inspiration4 vont pour leur part rester trois jours dans l’espace, avec une orbite éloignée de 590 kilomètres (Pour comparaison, Bezos n’est monté qu’à 107km de la Terre, et la Station ISS et pour sa part à 402km).

Avec les lancements de Branson et Besos, la Floride avait également perdu son statut de « capitale américaine de l’espace », que Inspiration4 va – au moins temporairement ) lui redonner, puisque la mission décollera des infrastructures de la NASA à Cape Canaveral.

