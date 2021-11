7 conseils NATBANK pour une bonne hygiène numérique

Dès que vous êtes connecté à internet, de n’importe où, vous êtes exposé à des cyberattaques. La clé pour réduire les risques de fraude, c’est de maintenir une bonne hygiène numérique.

C’est Quoi l’hygiène numérique?

Il s’agit des précautions à prendre pour améliorer votre sécurité en ligne et vous aider à vous prémunir de la fraude.

Appliquez ces conseils simples et mettez plus de chances de votre côté.

1. Protégez vos appareils connectés

Optez pour un logiciel antivirus qui examine les sites, téléchargements, pièces jointes et disques durs externes

Un bon outil de protection contre les menaces offre aussi, entre autres, un pare-feu, qui analyse les connexions réseau entrantes et sortantes de l’ordinateur pour bloquer les mouvements frauduleux.

2. Optez pour un réseau Wi-Fi sécurisé

Évitez de vous connecter aux réseaux Wi-Fi inconnus ou non sécurisés à partir de vos appareils. Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public, un fraudeur pourrait mettre la main sur vos informations confidentielles. Pour sécuriser votre Wi-Fi à la maison, vous devez à la fois changer le mot de passe par défaut de votre réseau et celui du routeur de votre fournisseur internet.

3. Misez sur des mots de passe robustes

Un mot de passe robuste permet de sécuriser les accès à vos appareils personnels et professionnels. Il doit être le plus long possible, avoir du sens que pour vous et avoir une utilisation unique. Ne notez et ne partagez jamais ce mot de passe.

4. Effectuez vos mises à jour régulièrement

Téléchargez les versions les plus récentes des logiciels de sécurité, des systèmes d’exploitation, des navigateurs web et des applications de tierces parties. Ces mises à jour permettent de corriger les nouvelles failles de sécurité connues.

5. Assurez-vous de disposer de bonnes sauvegardes

Ayez toujours une copie sécuritaire de vos dossiers. En plus de vous permettre de retrouver vos fichiers en cas de perte ou de vol de vos appareils, cette copie pourrait vous permettre de récupérer vos données si vous êtes victime d’une attaque par rançongiciel.

6. Méfiez-vous avant de cliquer

En tout temps, restez vigilant face aux communications non sollicitées, qu’il s’agisse d’un courriel, de clavardage sur les médias sociaux, ou même d’un message texte. Ne cliquez jamais sur un lien ou une pièce jointe à moins de vous être assuré de sa conformité.

7. Évitez de partager des renseignements personnels sur les réseaux sociaux

Certaines informations que vous publiez en ligne pourraient permettre à un fraudeur d’usurper votre compte à des fins frauduleuses ou de créer un faux compte suffisamment crédible pour commettre de l’hameçonnage. N’en dites pas trop sur votre emploi non plus.

Lorsqu’on les a comprises, les règles d’hygiène numérique sont simples. Une fois intégrées, elles permettent d’aider à se protéger des fraudes courantes.

Pour plus de conseils, consultez notre ABC sécurité en bas de notre site internet Natbank.com

N’hésitez pas à consulter nos experts pour vous accompagner dans vos démarches bancaires. Pour vos questions, on est là. 1-800-205-9992