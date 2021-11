Les photos de la soirée UFE à Miami Beach

Ca faisait deux ans qu’il n’y avait pas eu de rassemblent « physique » de l’Union des Français de l’Etranger dans le comté de Miami Dade, et c’est ainsi un retour « tout feu tout flamme » à Miami Beach qui s’est déroulé le 10 novembre dans le cadre toujours si agréable de Villa Azur.

La soirée s’est déroulée en présence du président de l’UFE-Floride, Xavier Capdevielle et de son épouse, Marie-Ange Joarlette (VP de la FACC), d’Aline Martin O’Brien (VP de l’UFE et conseillère consulaire), d’un bon nombre de membres du board de l’UFE, comme Olivier Sureau ou Gwendal Gauthier, et de personnalités de la communauté française de Miami, comme par exemple Serge J. Massat, Michèle Fontanière…

Il était aussi et surtout à noter la belle amitié entre les associations francophones de Miami Dade, avec la présence de Christophe Poilleux (président de la chambre de commerce FACC), Isabelle Julien-Labruyere (présidente de Miami Accueil) et Roger Pardo (président de FIPA). Notez que ces trois assos ont des événements dans les jours qui viennent (voir ici).

Pour les infos sur l’UFE : www.facebook.com/UnionFrancaisEtranger

Site UFE International : www.ufe.org

