Miami : Le gala de la Franc-Maçonnerie francophone se déroule dans quelques jours

L’association « Fraternité Universelle de Floride » affiliée à la Grande Loge Traditionnelle de France, première loge francophone maçonnique de Floride informe que son gala d’anniversaire se tiendra le 17 Novembre à 20h à Villa Azur à Miami.

« Nous serons de nombreux frères avec nos épouses et nombreux sympathisants à y participer. N’hésitez pas à nous rejoindre pour cette soirée festive inoubliable, comme chaque année. Notre leitmotiv est Tolérance Travail et Transmission avec l’espoir d’améliorer un tout petit peu notre société. » Le responsable pour les USA est Christian Guerin. Pour réservations et infos floridafm17@gmail.com

